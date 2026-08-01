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HSV – Everton 0:0: Früher Schockmoment! Capaldo muss angeschlagen vom Platz

Merlin Polzin hat im dritten Testspiel der Saison erneut die Chance, Dinge auszuprobieren und anzupassen. WITTERS

Im Rahmen des Volksparkfestivals trägt der HSV sein drittes Testspiel der Saison gegen den englischen Top-Klub FC Everton aus. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.