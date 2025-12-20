mopo plus logo
HSV-Profi Nicolai Remberg gegen Bremen am Ball

Nicolai Remberg kehrt gegen Frankfurt nach seiner Sperre ins HSV-Team zurück. Foto: WITTERS

HSV – Frankfurt im Liveticker: Nächster Heimsieg im letzten Spiel des Jahres?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Im letzten Spiel des Jahres empfängt der HSV nochmal einen echten Hochkaräter im Volksparkstadion. Nach dem enttäuschenden 1:4 bei der TSG 1899 Hoffenheim ist nun Eintracht Frankfurt in Hamburg zu Gast. Für die Mannschaft von Merlin Polzin bietet sich dadurch die Möglichkeit auf einen guten Jahresabschluss. Die Hessen gewannen am vergangenen Wochenende ihrerseits nur mit 1:0 gegen den FC Augsburg und dürften nicht unschlagbar sein, auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

