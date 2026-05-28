HSV durchbricht neue Schallmauer – und überrascht seine Fans am Hafen

Es dauerte nach 2007 gut 16 weitere Jahre, bis die Zahl der HSV-Mitglieder von 50.000 auf das Doppelte anwuchs. Ende September 2023 war es dann so weit, der Verein vermeldete: Wir sind 100.000! Jetzt, nur 32 Monate und damit keine drei Jahre später, ist die nächste Schallmauer durchbrochen. 150.000 Menschen sind nunmehr Mitglied im Volkspark – und der HSV hat sich zu diesem Anlass etwas Besonderes überlegt: eine größere Kampagne. Sie wird auch am Hamburger Hafen sichtbar.

Als die Instagram-Kanäle vom HSV, vom HSV e.V., vom HSV Supporters Club, von den HSV Young Ones und von Maskottchen Dino Herrmann am Donnerstagmorgen einen gemeinsamen Video-Post veröffentlichten und eine Sanduhr als Emoji beifügten, begann das Rätselraten unter den Fans. Zu sehen waren Bilder von den Landungsbrücken, Schiffen, der Elbphilharmonie, einem Fahnenmast, einer Möwe sowie einem Mann, der einen HSV-Schal beim Gang zum Elbufer in seinen Händen hält, ehe er ihn sich schließlich um den Hals bindet.

Fans spekulierten nach Instagram-Beitrag des HSV

„Diese Teaser machen mich fertig“, schrieb ein User unter den Beitrag. Und ein anderer: „Wir sind gespannt.“ Manch ein Fan erwartete bereits die Veröffentlichung eines neuen Trikots, es wurde in der Kommentarspalte aber auch die Hoffnung geäußert, dass womöglich bald ein neuer Spieler vorgestellt werde. Der HSV nutzt seine Social-Media-Kanäle tatsächlich gerne, um Neuverpflichtungen oder Vertragsverlängerungen anzukündigen und anschließend offiziell zu vermelden – so war es am Mittwoch beispielsweise im Fall von Keeper Daniel Heuer Fernandes geschehen, der einen neuen Vertrag in der Tasche hat.

Da der neueste Post aber nicht nur vom größten offiziellen HSV-Account mit 756.000 Followern geteilt wurde, sondern unter anderem auch vom Kanal des e.V., war davon auszugehen, dass es um etwas anderes gehen müsse. Am Nachmittag lüftete der Verein das Geheimnis: 150.000 Mitglieder! Um diese Marke zu feiern, wurde eine facettenreiche Kampagne entwickelt.

Besondere Aktion an Dock 11 im Hamburger Hafen

Im Mittelpunkt steht ein 1870 Quadratmeter großes Banner in der Form eines Schals, das den ganzen Juni über auf der größten Werbefläche Norddeutschlands zu sehen sein wird: an Dock 11 von „Blohm+Voss“ im Hafen. Das XXL-Banner wurde erst im Laufe des Donnerstags aufgehängt und enthält die Vornamen aller 150.000 Mitglieder – etwa 10.000 verschiedene wurden physisch ins Motiv eingearbeitet.

Der überdimensionale HSV-Schal am Dock 11 im Hamburger Hafen WITTERS Der überdimensionale HSV-Schal am Dock 11 im Hamburger Hafen

Ein kleineres Banner soll in den kommenden Tagen an der Isar in Mittenwald platziert werden. Das ist der Geburtsort von Vereinslegende und Kult-Masseur Hermann Rieger. Und auch der normalgroße Schal taucht nicht ohne Grund in dem Instagram-Video auf: Er kann exklusiv von Mitgliedern im Fanshop erworben werden.

Nur zehn Fußballvereine haben weltweit mehr als 150.000 Mitglieder

Der HSV ist laut einer Wikipedia-Liste jetzt einer von weltweit nur elf Fußballvereinen mit mindestens 150.000 Mitgliedern. An der Spitze steht der portugiesische Topklub Benfica Lissabon mit mehr als 440.000 Mitgliedern vor dem FC Bayern (zuletzt etwa 432.500). Es folgen die argentinischen Traditionsklubs River Plate (mindestens 335.000) und Boca Juniors (315.000), die deutschen Rivalen Borussia Dortmund (zuletzt 238.000) und FC Schalke 04 (210.000) sowie erneut aus Portugal die beiden Vereine Sporting Lissabon (zuletzt 179.000) und FC Porto (170.000). Direkt vor dem HSV, der sich weiterhin international auf dem elften Platz befindet, liegen noch der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt mit jeweils rund 160.000 Mitgliedern. Die Hamburger bleiben also vorerst die Nummer sechs des Landes.

Laura Ludwig, Henrik Köncke, Dino Hermann, Michael Papenfuß und Eric Huwer (v.l.) posierten am Elbufer mit einem Schal in ihren Händen. WITTERS Laura Ludwig, Henrik Köncke, Dino Hermann, Michael Papenfuß und Eric Huwer (v.l.) posierten am Elbufer mit einem Schal in ihren Händen.

Allein 27.000 neue Mitglieder verzeichnete der HSV im vergangenen Jahr, im November 2025 noch stand man bei insgesamt gut 140.000. „Wir wollen das Mitgliedschaftsangebot immer weiterentwickeln und attraktiv gestalten“, versprach e.V.-Präsident Henrik Köncke dann im Februar im MOPO-Interview. Der 35-Jährige hielt sich bei der Frage, welche Dimensionen perspektivisch drin sind, aber bedeckt: „Ich bin kein Freund davon, große Zahlen zu nennen. Die Mitgliederentwicklung ist nicht selbstverständlich – sondern ein Auftrag an uns, der Begeisterung der Menschen für den HSV gerecht zu werden.“

Vorstand Huwer erklärt „die größte Stärke dieses Vereins“

Sportlich hatte das wohl größte Aushängeschild des Vereins, die Bundesliga-Mannschaft von Trainer Merlin Polzin, das Saisonziel Klassenerhalt Anfang Mai erreicht. Vier Wochen später freut sich der HSV über den nächsten schönen Erfolg – auf e.V.-Ebene. „150.000 Mitglieder – das ist kein Zufall, das ist der HSV. Unser Verein bringt Menschen generationsübergreifend zusammen: in den Sportabteilungen, im Volksparkstadion, in Hamburg und weit über die Stadt hinaus“, sagt Vorstand Eric Huwer. „So viele entscheiden sich bewusst dafür, dabei zu sein und den HSV mitzutragen. Ein Zeichen, das uns bewegt und bestätigt, was wir schon immer wussten: Die größte Stärke dieses Vereins sind seine Menschen.“

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Auch Köncke streicht den Status des HSV als „einer der stärksten Gemeinschaften im deutschen Sport“ heraus und sagt über die Mitglieder: „Sie sind das Herz unseres Vereins und tragen maßgeblich zu unserer positiven Entwicklung bei. Diese Zahl zeigt, wie tief der HSV in Hamburg und weit darüber hinaus die Menschen bewegt. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar.“