HSV-Drama: Nächster Höllenritt für Jatta

Am Sonntag wartet die nächste Belastungsprobe. Noch immer ist die Lage um Bakery Jatta nicht geklärt, doch die Show muss weiter gehen. Der Gambier, der sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, seine Identität gefälscht zu haben, wird auch in Karlsruhe in der Startelf des HSV stehen. Eine Partie, gegen die anschließend aller Voraussicht nach von Seiten der Gastgeber Protest eingelegt wird. Kann Jatta all das ein weiteres Mal ausblenden?

Auf den HSV-Angreifer wartet der nächste Höllenritt. Seit die „Sport Bild“ Vorwürfe in den Raum stellte, er sei in Wahrheit Bakary Daffeh, zweieinhalb Jahre älter und 2015 unter falschen Voraussetzungen in Deutschland aufgenommen worden, steht Jatta im Fokus. Der 1. FC Nürnberg und der VfL Bochum legten bereits Protest gegen die Wertung ihrer Partien gegen den HSV ein, müssen aber selbst tätig werden, um ein mögliches Fehlverhalten Jattas zu beweisen. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer kündigte bereits an, dass auch Karlsruhe im Fall der Fälle von seinem Recht auf Einspruch Gebrauch machen werde. Wie lange hält Jatta das aus?

HSV-Trainer Dieter Hecking stärkt Jatta emotional den Rücken

Sein Trainer stärkte ihm am Freitag erneut den Rücken. Dieter Hecking lässt die Aussicht auf einen Karlsruher Einspruch kalt, „weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass die Proteste im Sande verlaufen werden“. Die Vorkommnisse haben aber auch bei Hecking Spuren hinterlassen. „Die erste Woche war schon heftig“, gibt er zu. „Vor allem für Baka war es eine unsägliche Situation, das war menschlich sehr schwer zu verarbeiten. Aber er geht da sensationell mit um.“

An Jatta gehen die Vorwürfe nicht spurlos vorbei

Doch auch Jatta ist kein Roboter. Die Angelegenheit zehrt sehr wohl an ihm, so wird es in seinem Umfeld erzählt. Bis Freitag hätte er sich eigentlich dem Bezirksamt Mitte gegenüber erklären sollen, die Frist aber wurde auf Wunsch beider Seiten um eine Woche verlängert. „Er muss eine Beweisführung machen, das wird er tun“, sagt Hecking, der gar nicht daran denkt, Jatta vorerst nicht mehr aufzustellen, um möglichen Protesten anderer Klubs entgegenzuwirken. „Für uns gibt es nach wie vor kein Indiz und keinen Hinweis darauf, dass bei Bakas Aufenthaltsgenehmigung etwas falsch gelaufen ist“, so der Trainer.

Bis Mitte September sollen alle Unklarheiten beseitigt werden, so wünscht es sich der DFB. Nach den Partien in Karlsruhe und gegen Hannover (1. September) wird Jatta in der Länderspielpause zumindest aus sportlicher Sicht etwas durchpusten können, neben dem Platz aber ist dann ein weiterer seelischer Kraftakt fällig. Es ist die Zeit, in der der Gambier reinen Tisch machen will und sich klare Aussagen zu seinen Gunsten erhofft.