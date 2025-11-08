HSV – Dortmund im Liveticker: Gelingt den Rothosen der Überraschungs-Erfolg?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV empfängt nach drei Niederlagen in Serie Borussia Dortmund im Volksparkstadion. Nach dem deutlichen 1:4 gegen den 1. FC Köln will die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin den Turnaround schaffen. Gegen den BVB sind die Hamburger allerdings der krasse Außenseiter. Die Dortmunder reisen nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg mit viel Selbstbewusstsein an die Elbe. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker