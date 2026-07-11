2023 wurde Jonas David beim HSV zum Derby-Helden. Aktuell ist der Abwehrspieler ohne Verein – und er bereitet sich auf eine neue Chance für seine Karriere vor.

Den Moment kann ihm niemand mehr nehmen – komme, was wolle. Als Jonas David am 21. April 2023 im Stadtderby gegen St. Pauli zum 1:1-Ausgleich traf, explodierte der ausverkaufte Volkspark. Ein Schuss für die Ewigkeit, der zigtausende Körper vor Freude erbeben ließ. Drei Jahre später und nach mehreren Vereinswechseln ist der 26-Jährige zurück beim HSV und hält sich nach seinem Kreuzbandriss bei der U21 fit. Für David ist es auch ein Kampf um seine Karriere.

Kürzlich war mal wieder eine kleine Video-Session angesagt, das lässt sich unter den gegebenen Umständen natürlich nicht vermeiden. Einige der Nachwuchs-Talente, mit denen David gerade im Volkspark zusammen trainiert, waren damals Balljungen, als er so sehenswert traf. „Wir haben uns das Tor noch mal zusammen angeguckt“, erzählt der frühere Derby-Held und lächelt: „Schon cool, das erlebt zu haben. An dem Abend passte ja alles. Volles Haus, Flutlicht, geiles Wetter – und am Ende haben wir auch noch 4:3 gewonnen. Es war der perfekte Abend.“

Der Schuss seines Lebens: Im Derby am 21. April 2023 erzielte Jonas David das 1:1 für den HSV gegen St. Pauli. Die Rothosen gewannen mit 4:3. WITTERS

Ein Abend wie ein Gemälde. Und einer, der im krassen Gegensatz zu dem steht, was David in der vergangenen Saison widerfuhr. Denn er kann auch die andere Geschichte des Profifußballs erzählen. Die, in der nichts wie geplant läuft und die Zweifel regieren.

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David stürzte durch den Abstieg von Ulm ins Nichts

So wie in den vergangenen Monaten. Nach Stationen in Rostock und Innsbruck war David im Sommer 2025 mit großen Hoffnungen zu Zweitliga-Absteiger Ulm gewechselt. Anderer Verein, neue Chance. Doch die Nummer entwickelte sich zum Albtraum. Am Ende stand der Sturz aus Liga drei in die Regionalliga. Dazu kam: Nach nur neun Einsätzen für die „Spatzen“ riss sich der Abwehrspieler im Oktober in Verl das Kreuzband, da war die Saison gelaufen. Wieder so ein Moment, den David niemals vergessen wird. „Man hofft ja immer, dass es nicht so schlimm ist“, erinnert er sich. „Aber es hat sich von Anfang an sehr eklig angefühlt, sodass ich wusste, dass es keine normale Verletzung ist. Dass wir dann auch noch abgestiegen sind, war die negative Krönung.“

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Schlimmer Schlag: Im Oktober 2025 riss sich David das Kreuzband. IMAGO/Maximilian Koch

Für David ein Sturz ins Nichts. Plötzlich war er nicht nur verletzt, sondern auch noch vertragslos. Eine üble Mixtur in der gnadenlosen Welt des Profi-Fußballs. Dass er dennoch positiv in die Zukunft blickt, liegt auch daran, dass der HSV seinen Derby-Torschützen nicht vergessen hat. Als David vor ein paar Wochen einen Termin bei den Physios im Volkspark hatte, begegnete er Claus Costa. Der HSV-Sportdirektor bot seinem früheren Profi an, er könne sich bis auf Weiteres bei der U21 fithalten. „Das war ein großartiger Zug von ihm“, sagt David. „Er hätte das ja nicht machen müssen. Ich bin wirklich extrem dankbar unter diesen Top-Bedingungen trainieren zu dürfen.“

Nun fährt der Defensivmann wieder täglich dorthin, wo er im Sommer 2018 zum Profi wurde. Sogar seine Bleibe ist wieder dieselbe. Vorübergehend wohnt David wieder bei seinem Vater, in seinem früheren Kinderzimmer in Meiendorf. Nebenbei kümmert sich sein Berater um die Suche nach einem Verein. Die 3. Liga könnte ein Ziel sein.

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Hunderte Profis sind aktuell ohne Verein

Was macht es mit einem Profi, der nicht genau weiß, wo er morgen spielen wird? Der nicht zum ersten Mal um einen Vertrag kämpft und auf eine neue Chance hofft? Denn auch das ist die Welt des Fußballs: Nicht jeder Profi verdient Millionen, steht ständig im Rampenlicht, besitzt drei Nobel-Karossen und kann zwischen sechs Vereinen wählen. Allein in Deutschland sind aktuell mehr als 400 Profis arbeitslos und auf Vereinssuche. Ist das also wirklich für jeden ein Traumjob?

„Natürlich ist das Profi-Leben manchmal hart“, bekennt David. „Gerade in Phasen, in denen du nicht weißt, wie es weitergeht.“ Er kennt das, von September bis November 2024 war er schon mal vereinslos. Trotzdem stellt David fest: „Fußballprofi zu sein, ist und bleibt für mich ein Segen. Ich darf das tun, was ich am liebsten mache, wie sollte ich mich da beklagen? Wenn es nicht anders ginge, würde ich auch ohne Bezahlung Fußball spielen, denn das ist ja der Beruf, den ich liebe. Ich habe eine Menge Privilegien und weiß das sehr zu schätzen.“ Ihm ist es wichtig zu betonen, wie gut ihm die Zeit im Volkspark tut: „Ich habe gerade so viel Spaß mit den Kollegen, dass zuletzt sehr viele Sorgen aus meinem Kopf verschwunden sind.“

David hofft auf eine spielstarke Mannschaft

Dennoch: Auch Davids Blick geht nach vorn. Mit 26 Jahren hat er mutmaßlich noch einiges vor sich. Darauf verlassen will er sich allerdings nicht. In den vergangenen Jahren nutzte der 1,8er-Abiturient die Türen, die sich ihm durch seinen hervorragenden Schulabschluss geöffnet hatten, und begann Wirtschaftsinformatik zu studieren. „Ich bin im letzten Semester“, erzählt David. „Es ist schon ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man etwas in der Hinterhand hat, wenn es mal hart auf hart kommen sollte. Und es gibt ja so oder so auch noch ein Leben nach dem Fußball.“

Von Ende 2024 bis Sommer 2025 kickte David in Österreich bei der WSG Tirol. IMAGO/GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Demnächst aber will er erst mal wieder seinen Profi-Traum leben. „Ich habe noch einiges vor, bin noch lange nicht am Ende und gespannt, wohin mich meine Reise führt“, sagt der neunfache deutsche Junioren-Nationalspieler. Die vergangenen Jahre haben ihn gelehrt, was zu ihm passen würde: „Um meine Qualitäten ausspielen zu können, wäre es am besten, wenn ich in eine Mannschaft komme, die stark am Ball ist und selbst Fußball spielen möchte. Diese Spielphilosophie würde am besten zu mir passen.“

Fast 70 Spiele bestritt David für den HSV und Rostock

Vielleicht entpuppt sich seine aktuelle Situation im Nachhinein sogar noch als glücklicher Umstand. Als vertragsloser Spieler dürfte David auch jederzeit zwischen den Transferperioden wechseln und ist nicht an das bis zum 1. September laufende Wechsel-Fenster gebunden.

Bis es so weit ist, genießt er die Zeit in Hamburg und schuftet im Volkspark für seine neue Aufgabe. An Zielen mangelt es David nicht. „Grundsätzlich möchte ich irgendwann wieder in der Zweiten Liga spielen“, sagt er selbstbewusst. „Ich habe für den HSV und Rostock fast 70 Spiele in dieser Liga absolviert, das zeigt ja, dass ich es drauf habe. Aber ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass wahrscheinlich erst mal ein Zwischenschritt nötig ist.“

In jedem Fall will er weiterschreiben an seiner Geschichte, die durch diesen einen Schuss im Frühjahr 2023 schon einen Höhepunkt erfuhr, auf den viele Fußballer ihr Leben lang warten müssen. Noch mal schweifen die Gedanken zurück. „Mein bester Freund sagte mir damals nach dem Spiel: Du weißt schon, dass das jetzt wahrscheinlich schon dein Karriere-Höhepunkt war, oder? Krasser kann es ja nicht mehr werden.“ Damals nickte David mit dem Kopf, nun sagt er: „Der Moment bleibt, so viel steht fest. Aber da soll noch sehr viel mehr kommen.“