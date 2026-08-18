Der sechste Neue des Sommers ist da: Der HSV verpflichtet Sebastiaan Bornauw aus Leeds. Doch es gibt Gründe, warum der Deal erst am Mittwoch verkündet wird.

Der nächste HSV-Zugang: Sebastiaan Bornauw hat seine Sachen in Leeds gepackt und wechselt in den Volkspark. IMAGO/Pro Sports Image

Die Ungeduld vieler HSV-Fans wuchs am Dienstag von Stunde zu Stunde. Wann, so fragen es sich die Anhänger, verkündet der Verein endlich die Verpflichtung von Sebastiaan Bornauw? Oder scheitert der Transfer des belgischen Abwehrspielers womöglich noch auf der Zielgeraden? Gab es Probleme beim tags zuvor durchgeführten Medizincheck? Die simple Antwort: Die Sorgen sind unbegründet, der 27-Jährige, der beim HSV als neuer Abwehrchef eingeplant ist, hat seinen Leihvertrag bereits unterschrieben. Vorgestellt werden soll er dennoch erst am Mittwoch.

Bornauw ist Hamburger, das steht mittlerweile fest. Nachdem der frühere Kölner und Wolfsburger, der aktuell bei Leeds United unter Vertrag steht, am Montag seinen Medizin-TÜV im „Athleticum im Volkspark“ absolvierte, waren noch letzte Formalien zu klären. Das geschah dann am Dienstag.

HSV-Zugang Bornauw verabschiedet sich von den Leeds-Fans

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Abends dann verabschiedete sich Bornauw von den Leeds-Anhängern. „Es war ein kurzer Abschnitt, aber einer, den ich nie vergessen werde“, ließ er via Instagram nach nur einer Saison in England wissen. Die Leeds-Familie sei „wirklich etwas Besonderes. Danke, dass ihr mich von Tag eins an wie zu Hause gefühlt haben lasst. Ich habe jede Minute mit diesem Wappen geliebt, besonders die Nächte an der Elland Road.“ Der Innenverteidiger schloss den Post mit den Worten: „Alles Gute, Leeds.“

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Das nächste Kapitel schlägt er nun beim HSV auf. Bornauw kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis, zudem sollen die Hamburger eine Kaufoption in Höhe von 4,6 Millionen Euro besitzen. Nach Kofi Amoako (für knapp zwei Millionen Euro aus Dresden), Albert Grønbæk (4,7 Millionen/Rennes), Martin Adeline (vier Millionen/Troyes) und den ablösefreien Patson Daka und Bilal Nadir ist Bornauw der sechste Sommer-Zugang der Hamburger.

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Der Transfer soll erst am Mittwoch vom HSV verkündet werden

Warum aber wurde der Wechsel vom HSV noch nicht offiziell verkündet? Das hat in erster Linie organisatorische Gründe. Ehe Vereine Transfers offiziell vermelden, wartet ein Rattenschwanz aus administrativen Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel die Abgleichung von Zitaten für die Vereinskanäle und das obligatorische Foto-Shooting.

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Dazu kommt: Erst wenn wirklich alle Dokumente mit der Bundesliga ausgetauscht wurden und auch zwischen abgebendem und aufnehmendem Verein sämtlicher Schriftverkehr erledigt ist, wird ein Transfer als fix vermeldet. So soll das Worst-Case-Szenario vermieden werden, dass ein Transfer, der als perfekt vermeldet wird, doch noch scheitert.

Bei Bornauw wird das nicht mehr passieren. Der HSV hat seinen neuen Abwehrchef, bereits am Mittwochnachmittag (15 Uhr) soll er erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. Bereits am Vormittag aber will der Verein den Transfer dann auch ganz offiziell bestätigen.