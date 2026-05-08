Das gab es noch nie: HSV-Fans stellen unfassbaren Jahrtausend-Rekord auf

Eineinhalb Wochen noch, dann ist die Debüt-Saison des HSV nach dem Bundesliga-Aufstieg Geschichte. Im Volkspark sind sie mächtig stolz auf das Erreichte, bereits zwei Spieltage vorm Saisonende steht der Klassenerhalt fest. Doch auch aus einem anderen Grund wird man sich noch lange an diese Spielzeit erinnern. Mittlerweile steht fest, dass der HSV in der kommenden Woche einen Jahrtausend-Rekord aufstellen wird.

Eric Huwer ließ es sich nicht nehmen, den Profis selbst mitzuteilen, wie groß seine Zufriedenheit ist. Als der Finanzvorstand am Mittwoch im Rahmen der Trainingseinheit zu den Profis sprach, teilte er ihnen mit, dass der Klassenerhalt genauso hoch zu bewerten sei wie der Aufstieg vor einem Jahr. Die Profis lauschten den Worten ihres Bosses aufmerksam.

Leverkusen vermeldet gegen den HSV ein ausverkauftes Stadion

In Kürze werden sie dann Geschichte schreiben. Dass die anstehende Heimpartie gegen Europa-League-Finalist Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) ausverkauft sein würde, stand bereits seit Wochen fest. Nun vermeldet auch Bayer Leverkusen für den Auftritt des HSV am letzten Spieltag (16. Mai) eine komplett volle Hütte. Damit ist klar: Jedes einzelne der 37 HSV-Pflichtspiele dieser Saison wird am Ende ausverkauft gewesen sein. Das gab es niemals zuvor in der Geschichte des Vereins. Alle 1.774.107 Karten wurden verkauft!

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Mensch Udo: Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende

Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende Er lief ins Marathon-Ziel – dann blieb sein Herz stehen: Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde

Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde Hafensause: Die Highlights des Großevents

Die Highlights des Großevents Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff

Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff 28 Seiten Plan 7: Wie „Deine Freunde“ alle begeistern & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Eine außergewöhnliche Nummer. Im Laufe einer Saison gibt es in der Regel immer ein, zwei Spiele, bei denen nicht alle Tickets abgesetzt werden. Doch erstmals überhaupt setzte der HSV jede einzelne verfügbare Karte für seine Heimspiele ab und füllte auch in der Fremde jede Arena. Leverkusen galt diesbezüglich noch als zumindest kleiner Wackelkandidat, denn viermal in dieser Saison schaffte es der Werksklub nicht, sein Stadion komplett zu füllen. Gegen den HSV aber werden sämtliche 30.210 Plätze in der BayArena besetzt sein.

Auch im DFB-Pokal waren alle HSV-Heimspiele ausverkauft

Zu den 34 Ligaspielen kommt eine makellose Bilanz im Pokal. Auch hier waren alle drei HSV-Auftritte ausverkauft – in Pirmasens (10.000 Plätze) und Heidenheim (15.000) sowie daheim gegen Kiel.

Dass der Heimspiel-Schnitt des HSV am Saisonende nicht 57.000, sondern lediglich 56.947 betragen wird, hängt mit Sicherheitsvorkehrungen beim Nordderby gegen Werder Bremen zusammen. Anfang Dezember mussten deshalb im Volkspark 900 Plätze frei bleiben.

Der HSV hat die meisten Auswärts-Fans

Auf die Schulter klopfen können sich die HSV-Fans in jedem Fall. Nicht nur wegen des Klassenerhalts, sondern auch, weil sie Maßstäbe setzten. Im Schnitt begleiteten bislang 6906 Anhänger ihr Team zu den Auswärtsspielen (Quelle: fussballmafia.de). Mit Abstand folgen die Bayern (5588) und Dortmund (5406).

Das könnte Sie auch interessieren: Massenabschied beim HSV? Diese zwölf Profis könnten im Sommer gehen

Eine HSV-Saison der Superlative, die bald zu Ende gehen wird. Schön für alle Fans: Im Laufe der kommenden Spielzeit wird der Verein sein Stadion auf 58.000 Plätze ausbauen, perspektivisch ist eine Kapazität von 60.000 Plätzen das Ziel. Dazu kommt mit Aufsteiger Schalke zumindest ein Verein mit einem großen Stadion (62.271 Plätze) hinzu. So könnte der Schnitt der HSV-Auswärtsfahrer weiter steigen.