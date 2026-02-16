HSV-Comeback nach Promillefahrt: So reagierten die Fans auf die Dompé-Rückkehr

Besonderer Moment für Jean-Luc Dompé: Beim 3:2-Erfolg gegen Union Berlin durfte der Franzose nach seiner Suspendierung erstmals wieder für den HSV in der Bundesliga auflaufen. Der 30-Jährige ist damit offiziell begnadigt. Die Reaktionen der Fans dürften ihm gefallen haben. Der Blick kann nun wieder nach vorn gehen – auch wenn der Offensivspieler weiter unter besonderer Beobachtung steht.

Am 25. Januar war Dompé um 7 Uhr morgens von der Polizei in seinem Auto mit einem Promillewert von 1,34 gestoppt worden. Seinen Führerschein musste er direkt abgeben, auch der HSV zog sofort Konsequenzen. Dompé bekam eine Rekordstrafe von 100.000 Euro, zudem wurde er „bis auf Weiteres“ suspendiert. Jetzt ist er zurück.

Für zwei Spiele wurde Dompé vom HSV suspendiert

Vor dem Auftritt gegen Union wurde Dompé zunächst wieder ins Mannschaftstraining integriert. Weil er sich dort tadellos verhielt, wurde seine Suspendierung nach zwei Spielen Zwangspause (Bayern und Heidenheim) aufgehoben. Für die Partie gegen Union stand er wieder im Kader – und durfte im Volkspark auch als Joker ran.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit Yussuf Poulsen wurde Dompé in der 72. Minute eingewechselt. Wie die Fans reagieren würden, war im Vorfeld ungewiss. Das Ergebnis: Gepöbelt oder gepfiffen wurde nicht. Der Franzose wurde wie gewohnt empfangen – lautstark riefen die Anhänger seinen Namen. Das dürfte beim 30-Jährigen für Erleichterung gesorgt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es tut mal mehr und mal weniger weh“: Glatzel spricht über schwere HSV-Zeiten

Fast hätte er bei seiner Rückkehr dann sogar direkt auch als Torschütze geglänzt. Doch sein Schlenzer zehn Minuten vor Schluss ging über das Berliner Tor. Es blieb seine einzige auffällige Szene – zu mehr reichte die Zeit nicht. Jetzt liegt es an ihm, sich wieder mehr Minuten zu erarbeiten. Die Tür dafür ist geöffnet. Dompé ist begnadigt und auch die Fans haben ihn wieder angenommen.