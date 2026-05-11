HSV-Leader taucht auf Liste auf! Fährt Capaldo mit Messi zur WM?

Die Mitteilung auf der Website der „Asociación del Fútbol Argentino“ umfasst zunächst 24 eigentlich wenig spektakuläre Worte: „Das Trainerteam der argentinischen Nationalmannschaft unter der Leitung von Lionel Scaloni hat die offizielle vorläufige Liste für die Weltmeisterschaft 2026 an die FIFA übermittelt.“ So weit, so normal. Beim Scrollen nach unten fällt HSV-Fans aber ein Name zügig ins Auge – der von Nicolás Capaldo.

Der Vizekapitän von Merlin Polzin steht im vorläufigen WM-Kader Argentiniens. Einerseits ist diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen, weil neben Capaldo noch 54 weitere Namen auf der Liste auftauchen, das finale Turnier-Aufgebot einer jeden Nation aber maximal 26 Spieler umfassen darf. Final entschieden ist also noch lange nichts. Andererseits kommt die nun veröffentlichte Entscheidung bereits einer großen Ehre für den HSV-Profi gleich.

Nicolás Capaldo im vorläufigen WM-Kader von Argentinien

Denn: Capaldo kam bisher ausschließlich für die U23 seines Heimatlandes zum Einsatz – von September 2019 bis Februar 2020 insgesamt neunmal. Auf sein Debüt für Argentiniens A-Auswahl wartet der 27-Jährige allerdings noch. Sollte es ausgerechnet bei der diesjährigen WM so weit sein, wäre das eine große Überraschung. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi, der natürlich auch Teil des vorläufigen Aufgebots ist, trifft in Gruppe J auf Algerien, Jordanien und Österreich – und startet nach dem Coup in Katar von 2022 als Titelverteidiger ins Turnier.

„Jeder schielt auf seine Chancen und gibt alles, um einen Anruf zu erhalten“, hatte Capaldo bereits im August 2025, kurz nach seinem Wechsel von RB Salzburg zum HSV, über seine Nationalmannschafts-Chancen gesagt. Damals verriet er: „Bisher hat es keinen Kontakt gegeben.“ Das aber hat sich allem Anschein nach mittlerweile geändert. Bereits im Frühjahr soll Capaldo vorläufig für Länderspiele der Messi-Auswahl nominiert worden sein. Da aber hatte der Allrounder mit einer Bauchmuskelverletzung zu kämpfen, weshalb eine Reise nach Südamerika nicht ernsthaft infrage kam. Jetzt aber hat es Capaldo schwarz auf weiß: Er darf hoffen. Auf seine Premiere. Und auf die WM.

Auch Vuskovic, Muheim und Königsdörffer wollen zur WM

Capaldo stand nach seinem Comeback zuletzt viermal in Folge in der HSV-Startelf – mit der Binde an seinem Arm. Neben dem Hamburger stehen noch zwei weitere Bundesliga-Stars auf der vorläufigen, an die FIFA geschickten Liste, die erfahrungsgemäß von nur wenigen Verbänden veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein Duo von Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios (27), der sich bereits Weltmeister nennen darf, sowie Equi Fernández (23), der wie Capaldo noch nie fürs A-Team kickte. Am Samstag (15.30, Liveticker auf MOPO.de) gastiert der HSV zum Abschluss der Saison bei der Werkself – und vermutlich wird Capaldo mit Palacios und Fernández mal über die WM sprechen.

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Aus dem aktuellen HSV-Kader haben Luka Vuskovic (Kroatien) und der noch leicht angeschlagene Miro Muheim (Schweiz) die besten Chancen auf eine Teilnahme am Turnier. Auch Stürmer Ransford Königsdörffer hofft nach seinem Comeback für Ghana – es ist aber unklar, wie der neue Nationaltrainer Carlos Queiroz über ihn denkt.