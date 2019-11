HSV-Brasilianer : Wann darf Ewerton endlich richtig loslegen?

Beim Test gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK (1:0) durfte Ewerton am Donnerstag endlich mal wieder bei den HSV-Profis ran. Der Verteidiger spielte 90 Minuten. In der ersten Halbzeit bildete er zusammen mit Gideon Jung und Timo Letschert eine Dreierkette, im zweiten Durchgang stellte Dieter Hecking auf Viererkette um, Ewerton stand zusammen mit Letschert in der Abwehr-Zentrale. Der Brasilianer machte ein gutes Spiel und überzeugte. Wann es für ihn den nächsten Einsatz bei den Profis geben wird, ist dennoch komplett unklar.

Wann kann der Brasilianer beim HSV richtig loslegen? Für Hecking eine schwierige Frage. Direkt zum Saisonstart hatte sich der Innenverteidiger beim Training einen Syndesmosebandanriss zugezogen. Er verpasste die ersten zehn Pflichtspiele. Seit einem Monat ist er nun mehr oder weniger fit. Für einen Pflichtspieleinsatz bei den Profis hat es allerdings noch nicht gereicht, weil er zuvor erst Spielpraxis sammeln soll.

HSV-Trainer Hecking: „Ewerton muss spielen“

„Er muss spielen. Das ist das entscheidende. Wenn er spielt, wird er sich noch mehr Sicherheit holen und auch körperlich in eine andere Verfassung kommen. Nur mit Training wird man nicht alles auffangen können. Wir müssen ihn nach und nach heranführen“, sagt Hecking, der mit Ewertons Auftritt gegen Aalborg grundsätzlich sehr zufrieden war. „Seine Erfahrung und Ruhe hat man in dem Spiel sofort gesehen. Alles, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Man sieht, dass er uns die Stabilität bringen kann, die wir uns von ihm auch erhoffen. Es ist gut, dass er 90 Minuten beschwerdefrei gespielt hat.“

Um auf 100 Prozent zu kommen, braucht Ewerton nun zügig weitere Einsätze. „Das, was ihm jetzt noch fehlt, kann man ihm nicht allein durch Training aneignen. Das ist ein bisschen das Problem, das wir haben“, sagt Hecking, der es als schwierig bezeichnet, Profis, die aus langen Verletzungspausen kommen, in den laufenden Spielbetrieb zu integrieren. Wohl nur im Notfall soll Ewerton jetzt schon einspringen. „Wenn wir ihn benötigen, wird er auf jeden Fall reingeworfen“, so der Coach.

U21 bleibt für Ewerton ein Thema

Da die Hamburger bislang in der Innenverteidigung noch keine großen Sorgen hatten, wird sich Ewerton wahrscheinlich erst mal weiter gedulden müssen. Gut möglich, dass er in der kommenden Woche nun bei der U21 zum Einsatz kommt, um weiter Spielpraxis zu sammeln. Hecking: „Das Thema bleibt auf jeden Fall aktuell.“