HSV-Vorstände Stefan Kuntz und Eric Huwer zapfen ein Bier an

Beim Volkspark-Festival im Juli freuten sich Sportvorstand Stefan Kuntz (l.) und Finanzvorstand Eric Huwer über frisch Gezapftes. Jetzt dürfen sie auf gute Zahlen anstoßen. Foto: WITTERS

HSV-Boss präsentiert fetten Gewinn – was das für Winter-Transfers bedeutet

Die Botschaft, die Eric Huwer auf der Mitgliederversammlung am 22. Juni verkündete, sorgte für großen Applaus: „Der neue HSV ist schuldenfrei.“ Jetzt, fünf Monate später, präsentierte der Verein alle dazu passenden Zahlen. Neben dem gefeierten Meilenstein gibt es mehrere Rekordwerte – und eine weitere Botschaft, die die Transferaktivitäten betrifft: Neue Millionen-Deals im Winter sind möglich. Und zwar verschiedener Art.

