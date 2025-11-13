Die Botschaft, die Eric Huwer auf der Mitgliederversammlung am 22. Juni verkündete, sorgte für großen Applaus: „Der neue HSV ist schuldenfrei.“ Jetzt, fünf Monate später, präsentierte der Verein alle dazu passenden Zahlen. Neben dem gefeierten Meilenstein gibt es mehrere Rekordwerte – und eine weitere Botschaft, die die Transferaktivitäten betrifft: Neue Millionen-Deals im Winter sind möglich. Und zwar verschiedener Art.



