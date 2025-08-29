Der Mann hat ein Faible für die Geschichte seines Vereins, das wird klar, wenn man Eric Huwers Büro betritt. An der Wand des Finanzvorstandes hängen mehrere HSV-Trikots aus verschiedenen Jahrzehnten, ein hellblaues mit dem Aufdruck „Hitachi“ ist dabei, natürlich auch das „BP“-Shirt aus den goldenen 80er-Jahren. Und auch das neue Heim-Jersey ist vertreten, eines, das sich seinen Ruhm erst noch verdienen muss. Mit dem Stadtderby soll der nächste Schritt zu etwas Großem gelingen. Zuvor nahm sich Huwer Zeit für einen ausgiebigen Derby-Thesen-Talk mit der MOPO.



