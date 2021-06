HSV bei Darmstadt 98: Hier sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream

Der Hamburger SV hofft auf die Trendwende. Nach fünf sieglosen Spielen und zuletzt sogar drei Niederladen in Serie will die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune an diesem Samstag (13 Uhr) wieder einen Sieg. In der 2. Bundesliga tritt der HSV beim SV Darmstadt 98 an. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 12. Dezember 2020, um 13 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem SV Darmstadt 98 wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

HSV in Darmstadt live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Duells zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem HSV bei Sky beginnt am Samstag, den 12. Dezember 2020, um 12.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2. Moderator im Studio ist Nele Schenker. Das Spiel des Hamburger SV können Sie live ab 13 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Torsten Kunde übernimmt die Rolle als Live-Kommentator.

Im Vorjahr gab es für den HSV (hier mit Bakery Jatta) zwei Unentschieden gegen Darmstadt.

Alternativ zeigt Sky die Begegnung des HSV beim SV Darmstadt 98 auch ab 13 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 2 in einer Konferenz gemeinsam mit den anderen Spielen der 2. Bundesliga an diesem Nachmittag. Neben dem Hamburger SV in Darmstadt spielen außerdem der 1. FC Heidenheim gegen Hannover 96 (Kommentator: Michael Born) und Jahn Regensburg gegen Holstein Kiel (Kommentator: Jörg Dahlmann).

HSV bei Darmstadt 98: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 11. Spieltag

Datum : Samstag, 12. Dezember 2020

: Samstag, 12. Dezember 2020 Anpfiff : 13 Uhr

: 13 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

SV Darmstadt 98 – HSV: So läuft das Spiel der 2. Bundesliga

Der Saisonstart in der 2. Bundesliga lief hervorragend für den HSV. Lange standen die Hamburger ungeschlagen an der Tabellenspitze, doch zuletzt gab es ein kleines Tief. Nach zwei Unentschieden gab es jüngst drei Niederlagen in Folge und der Absturz von den direkten Aufstiegsplätzen. Darmstadt hat dagegen ganz andere Sorgen: Mit zwölf Punkten steckt man im Tabellenkeller der 2. Liga fest.

Gegen Darmstadt hatte der HSV eigentlich immer ein gutes Bild abgegeben. Von insgesamt 14 Pflichtspielen konnte Darmstadt nur drei gewinnen. In der 2. Liga ist die Bilanz allerdings ausgeglichen: Beide Teams gewannen je einmal, zweimal trennte man sich mit einem Unentschieden.

2. Bundesliga: Hamburger SV und Darmstadt 98 – die Bilanz:

21.12.2019: SV Darmstadt 98 – HSV 2:2

2:2 28.07.2019: HSV – SV Darmstadt 98 1:1

– SV Darmstadt 98 1:1 16.03.2019: HSV – SV Darmstadt 98 2:3

– SV Darmstadt 98 2:3 05.10.2018: SV Darmstadt 98 – HSV 1:2

1:2 22.04.2017: HSV – SV Darmstadt 98 1:2

HSV beim SV Darmstadt 98: Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker

Wie immer können Sie das Spiel zwischen dem HSV und dem SV Darmstadt 98 auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 12.30 Uhr live.