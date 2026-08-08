Vor dem Härtetest gegen OSC Lille richtet sich der Blick beim HSV auf prominente Gäste, den Bundesliga-Start – und offene Fragen im Kader. Am Samstag spielen viele Stars im Volkspark.

Es kam, wie es angekündigt worden war: Der HSV stellte während seiner fünf Tage in Herzogenaurach keinen weiteren Zugang vor. Am Samstag begrüßen die Hamburger dafür mehrere Stars im Volkspark – vom Gegner. Der französische Topklub OSC Lille reist für einen XL-Kick über dreimal 45 Minuten (15 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) an. Mit prominenter Besetzung.

Gegen den FC Everton verlor der HSV am vergangenen Samstag mit 1:2. Nach einer intensiven Woche im Adidas-Camp ist die Testspiel-Herausforderung nun sogar noch größer. Das sieht auch Loic Favé so. „Ich schätze sie auch besser als Everton ein“, sagt Hamburgs Co-Trainer über Lille, das die vergangene Ligue-1-Saison auf dem dritten Platz beendet hatte und ab September in der Champions League antreten wird.

Favé freut sich im HSV-Test auf einen Top-Gegner

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„Aber ich bin mir sicher, dass wir gut dagegenhalten werden“, ergänzt Favé und verweist auf das harte Auftaktprogramm in der Liga, für das sich der HSV rüsten will: „Wir starten gleich in Dortmund, und in solchen Spielen (wie gegen Lille; d. Red.) bekommst du besser aufgezeigt, was noch fehlt, um bereit für die Bundesliga zu sein.“

Unabhängig von fußballerischen Inhalten, an denen der HSV in Herzogenaurach intensiv arbeitete, fehlt den Trainern auch noch das eine oder andere gewünschte Spielerprofil. „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns noch mal verstärken werden“, kündigt Favé an. Unter der Woche hatte Merlin Polzin bereits einen weiteren Neuen für den Sturm versprochen. Sein Trainer-Partner Favé erklärt: „Es werden sich im Momentum und in der Dynamik noch Dinge verschieben – auch in der Art, wie wir spielen.“

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Nach hartem Trainingslager gegen OSC Lille

Kurz: Der HSV ist noch nicht fertig. Nicht auf dem Transfermarkt. Und nicht mit dem Feinschliff auf dem Platz. Die Woche in Mittelfranken war laut Favé „auf jeden Fall“ die härteste der bisherigen Vorbereitung. Die Beine sind schwer – und der Gegner am Samstag namhaft.

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Ethan Mbappé (M.) und Olivier Giroud (r.) zählen zu den größten Lille-Stars. IMAGO / PsnewZ

In Lilles Kader tummeln sich neben Olivier Giroud (39), dem französischen Weltmeister-Stürmer von 2018, fünf aktuelle WM-Fahrer: Ex-Schalke-Profi Nabil Bentaleb (31, Algerien), Nathan Ngoy (23) und Matias Fernandez-Pardo (21, beide Belgien), Ngal’ayel Mukau (21, DR Kongo) sowie der marokkanische Shootingstar Ayyoub Bouaddi (18), den sich Manchester City wohl für rund 70 Millionen Euro leisten will.

Ancelotti hat „ein Top-Team“ um Ethan Mbappé

Welche seiner Nationalspieler Lille-Coach Davide Ancelotti (37), der Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti (67), gegen den HSV aufbietet, wird sich zeigen. Mit nach Hamburg kommt jedenfalls auch Ethan Mbappé (19), der jüngere Bruder von Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé (27).

„Insgesamt muss man einfach sagen: Das ist ein Top-Team“, meint Favé. „Sie haben in allem richtig hohe Qualität und über die vergangenen Jahre konstant oben mitgespielt.“ Den HSV erwartet exakt zwei Wochen vor dem ersten Bundesliga-Spieltag in Dortmund der größte Härtetest des Sommers. Rund 20.000 Zuschauer werden Zeugen sein. Während Fabio Baldé und Bilal Nadir ausfallen, wird Sander Tangvik von Beginn an im Hamburger Tor stehen.