HSV-Auftakt: Auch für Trainer Hecking ist die Mannschaft eine Wundertüte

Seit rund fünf Wochen ist Dieter Hecking beim HSV im Amt, fast jeden Tag verbrachte er in diesem Zeitraum mit seinen Profis. Doch so richtig schlau ist der neue Trainer aus ihnen noch nicht geworden. Vor dem Zweitliga-Auftakt morgen (13.30 Uhr) gegen Darmstadt 98 deutete er an: Das Team ist eine Wundertüte.

Neben Stuttgart, Hannover und Nürnberg gehören die Hamburger zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg. Doch wie weit ist der HSV auf seinem Weg, nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Platz ein ernsthafter Kandidat zu sein? „Diese Frage wurde mir ja regelmäßig gestellt“, sagte Hecking. Die Antwort war und ist die gleiche: „Das wird das Darmstadt-Spiel zeigen.“

Radikaler Umbruch ist fast abgeschlossen

Der radikale Umbruch, den Vorstands-Boss Bernd Hoffmann nach der verpassten Rückkehr ins Fußball-Oberhaus für den Sommer ankündigte („Wir drehen jeden Stein einzeln um“), ist nahezu vollzogen. Neben Chefcoach Hecking kam mit Jonas Boldt auch ein neuer Sportvorstand, gemeinsam mit Sportdirektor Michael Mutzel trieben sie die Personalplanung voran.

Zehn Profis wurden geholt, der elfte Transfer – Xavier Amaechi vom FC Arsenal – steht kurz bevor. Nun liegt es an Hecking, aus diesem „kunterbunt zusammengewürfelten Kader“, wie Investor Klaus-Michael Kühne es formulierte, eine Mannschaft zu formen, die spielerisch, aber eben auch mental stark genug ist, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Und das ist der Aufstieg!

Trainer Hecking vertraut auf sein Team

Hecking lässt keine Zweifel daran, dass er seinem Team vertraut. „Wir haben gut gearbeitet. Ich bin sicher, dass wir eine gute Saison spielen werden“, betonte der Coach und forderte: „Die Mannschaft muss immer hochmotiviert und leistungswillig sein. Dass nach diesem Umbruch, den ich in der Form noch nirgends erlebt habe, nicht von Anfang an alles zu 100 Prozent reibungslos läuft, ist normal. Es wird Rückschläge geben.“

Bitte um Geduld dürfte verpuffen

Mahnende Worte, die Bitte um Geduld. Doch der HSV-Trainer ahnt, dass sie verpuffen werden. „Wir wollen natürlich mit einem Sieg gegen Darmstadt starten. Aber es gibt keine Garantie – und wir wissen, was los ist, wenn uns das nicht gelingt.“