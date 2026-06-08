HSV-Aufstiegsheld spricht über „schlimmste Nachricht“ der Karriere 

In der Aufstiegssaison war Adam Karabec für den HSV ein wichtiger Faktor. Danach trennten sich die Wege und der Tscheche wechselte nach Frankreich. Dort startete er ebenfalls durch, doch ein Happy End gab es nicht. Kommt er jetzt zurück nach Deutschland?

Im vergangenen Sommer gab es im HSV-Kader nach dem Aufstieg in die Bundesliga einen XXL-Umbruch. Dazu gehörten auch rund 15 Abgänge im Volkspark. Einer von ihnen war Adam Karabec. In der zurückliegenden Spielzeit erlebte der Tscheche ein Wechselbad der Gefühle. Allerdings ohne Happy End, sondern mit der „schlimmsten Nachricht“ seiner Karriere, wie Karabec sagt. Nun steht er erneut vor einer ungewissen Zukunft.

Für den HSV machte Karabec in der Aufstiegssaison 31 Spiele, dabei erzielte er drei Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Für gut vier Millionen Euro hätten die Hamburger den Leihspieler von Sparta Prag anschließend per Kaufoption fest verpflichten können. Das Interesse im Volkspark war da, der Preis allerdings zu hoch. Über mehrere Wochen wurde gepokert und verhandelt – letztlich ohne Erfolg. Im August wechselte Karabec schließlich per Leihe von Prag nach Lyon.

In Frankreich verdoppelte sich der Marktwert von Karabec

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Bei dem französischen Erstligisten spielte der Tscheche lange Zeit eine starke Saison und schaffte es, seinen Marktwert in den ersten vier Monaten auf acht Millionen Euro zu verdoppeln. In der Europa League war er bis zum Achtelfinale dabei. In der Ligue 1 erreichte Lyon am Ende Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League.





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Insgesamt machte Karabec für die Franzosen 34 Spiele, erzielte drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In dieser Zeit schaffte er auch den Sprung in die tschechische A-Nationalmannschaft und konnte unter anderem mit zwei Toren und einer Vorlage bei der erfolgreichen WM-Qualifikation helfen. Der Schock folgte dann nach der Saison.

WM-Aus sorgt für „riesige Enttäuschung“

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Das war wohl die schlimmste Nachricht meiner Karriere. Nichts hat mich je so mitgenommen. Adam Karabec

Im WM-Aufgebot der Tschechen war für Karabec überraschend kein Platz. Als der 22-Jährige von der Nachricht erfuhr, hatte er „Tränen in den Augen“, wie er jetzt im Interview mit der tschechischen Tageszeitung „Sport“ verriet. „Das war wohl die schlimmste Nachricht meiner Karriere. Nichts hat mich je so mitgenommen.“ Auch sein Berater Pavel Kuka spricht in dem Interview von „einer riesigen Enttäuschung“. Der ehemalige Stürmer, der unter anderem für Kaiserslautern, Stuttgart und Nürnberg spielte, sagt: „Ich war überzeugt, dass er zur Weltmeisterschaft fahren würde. Er hätte eine Nominierung verdient gehabt. Es gibt nur sehr wenige Spieler, die den Unterschied ausmachen und ein Spiel komplett verändern können.“

Mittlerweile sind bei Karabec die Tränen getrocknet. „Es wird immer besser. Der Anfang war am schlimmsten“, erzählt der Offensivspieler, der grundsätzlich mit seiner Saison in Lyon zufrieden ist. „Meine Statistiken in der französischen Liga waren nicht überragend. Ich hätte mehr Vorlagen geben können. Ich sehe die Saison in Lyon aber ganz sicher nicht negativ“, sagt er. Und weiter: „Ich finde, dass die Saison mich als Spieler sehr weiterentwickelt hat. In Hamburg war das Niveau schon höher als bei Sparta, aber in Lyon sah ich eine Spielerqualität, die ich so noch nie erlebt hatte.“

Ob Karabec das auch in der kommenden Saison erleben wird, ist unklar. Die Kaufoption im Leihvertrag hat Lyon bislang nicht gezogen. „Wenn Lyon die Option nicht wahrnimmt, werden wir mit Sparta verhandeln und nach einem Verein suchen, der besser zu seinem Spielstil und seinen Qualitäten passt. Für mich kommen Deutschland, Spanien oder Italien infrage. Wir werden alles daransetzen, dass ein interessierter Verein aus dem Ausland Kontakt zu uns aufnimmt“, sagt sein Berater.

Günstiger als im vergangenen Sommer wird Karabec wohl kaum. Der aktuelle Marktwert des 22-Jährigen wird von transfermarkt.de auf sieben Millionen Euro taxiert.