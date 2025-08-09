mopo plus logo
Nicolai Remberg und Guilherme Ramos im HSV-Training auf Mallorca

Für Nicolai Remberg, Guilherme Ramos (r.) & Co. steht auf Mallorca der letzte Härtetest an. Foto: WITTERS

HSV-Testspiel im Liveticker: Die Generalprobe auf Mallorca

Der HSV absolviert sein letztes Testspiel der laufenden Vorbereitung. Im Trainingslager in Spanien treten die Hamburger beim Erstligisten RCD Mallorca an. Es ist der letzte Test für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin, bevor in der kommenden Woche (Samstag, 13 Uhr) der Pflichtspiel-Auftakt beim FK Pirmasens im DFB-Pokal anstehen wird. Wie schlägt sich der HSV nach zuletzt vier Testspiel-Pleiten in Folge? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

