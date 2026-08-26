Nachdem Jean-Luc Dompé Anfang August vom Profi-Team isoliert wurde, darf sich der HSV nun auf eine Lösung des Problems freuen.

Vier Jahre lang spielte Jean-Luc Dompé für den HSV – nun steht er vor einem Wechsel. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Drei Wochen lang wartete der HSV auf diese Nachricht – nun steht Jean-Luc Dompés Abgang unmittelbar bevor. Nachdem der Franzose Anfang August vom Mannschaftstraining suspendiert wurde, hat er nun einen neuen Verein gefunden. Am Mittwochabend wird Dompé in der Türkei erwartet, am Donnerstag dann soll er seinen Vertrag beim Erstligisten Konyaspor unterschreiben.

Dompés Abgang wäre zugleich das Ende einer seit Monaten schwierigen und stark belasteten Beziehung zwischen dem Verein und seinem Flügelspieler. Nachdem er Ende Januar mit 1,34 Promille am Steuer erwischt wurde und seinen Führerschein verlor, fand Dompé auch sportlich beim HSV nicht mehr in die Spur.

Zudem soll er sich vom Verein ungerecht behandelt gefühlt haben und die ausgesprochenen Strafen (100.000 Euro und zwischenzeitliche Suspendierung aus dem Kader) nur bedingt als gerecht empfunden haben.

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Dompé vor Wechsel zu Konyaspor in die Türkei

Als Dompé nun in der Sommerpause schlampte und erkennbar unaustrainiert in den Volkspark zurückkehrte, kippte die Stimmung vollends. Nach seiner Verbannung aus dem Kader trainierte der Franzose zuletzt nur noch individuell. Nun dürfte sich das Problem lösen.

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Mehrere türkische Medien berichteten am Mittwoch zuerst davon, dass der Flügelspieler nach Konya wechseln werde. Das Portal „Hasan Yildirim“ benannte mit 20.20 Uhr sogar die genaue Ankunftszeit Dompés am Flughafen. Der MOPO wurden diese Informationen bestätigt.

Dompé darf den HSV ablösefrei verlassen

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Geld wird der HSV für den 31-Jährigen, der vor vier Jahren in den Volkspark wechselte, nicht erhalten. Der Wechsel soll ablösefrei über die Bühne gehen. Die HSV-Bosse sind froh, Dompé von ihrer Gehaltsliste streichen zu können. Aller Voraussicht nach wird Dompé sogar noch ein Teil seines Gehalts erhalten, um den Wechsel zu beschleunigen.

In Konya (2,3 Millionen Einwohner) warten auf den Franzosen ein Traditionsverein aber ein deutlich ruhigeres Umfeld als beim HSV. In das 41.600 Zuschauer fassende Heimstadion kamen in der Vorsaison im Schnitt nur etwa 12.400 Besucher. Der Start in die laufende Saison misslang dem letztjährigen Tabellen-Neunten mit zwei Niederlagen – nun soll Dompé als Hoffnungsträger kommen.