HSV-Arzt: Die kurioseste Karte der Saison

Beim 1:1 in Kiel sorgte Referee Christian Dingert gleich für zwei HSV-Premieren in dieser Saison. Die Rote Karte gegen Bakery Jatta war der erste Platzverweis für die Hamburger. Erstmals wurde zudem mit Dr. Götz Welsch ein HSV-Offizieller mit Gelb verwarnt. Es ist schon jetzt die kurioseste Karte der Saison.

Was war passiert? Es geschah in der 61. Minute. Kiels Emmanuel Iyoha hatte Tim Leibold gefoult. Dr. Welsch behandelte den Linksverteidiger auf dem Platz und sah dabei die Gelbe Karte. „Das Foul war nicht geahndet worden. Der Arzt hat dann zum Schiedsrichter gesagt, dass er sich die Verletzung anschauen soll. Der hat wahrscheinlich verstanden: ’Schauen Sie es sich auf Video an!’ Es ist im Eifer des Gefechts passiert“, erklärt Sportvorstand Jonas Boldt, der von der Verwarnung ebenso überrascht war wie alle Beteiligten. Eigentlich sollen Gelbe Karten gegen Offizielle die letzte Stufe der Sanktionsmöglichkeit sein. Zuvor soll es immer erst eine Ermahnung geben.

"Einen Arzt kann man nicht auf die Tribüne schicken"

Hätte der HSV-Arzt eine weitere Gelbe Karte gesehen, wäre er nicht vom Platz geflogen. „Einen Arzt kann man nicht auf die Tribüne schicken. Er hat immer das Recht auf der Bank zu bleiben“, erklärt Dieter Hecking, der im Fall eines Platzverweises die Strafe für den Arzt hätte antreten müssen.

Seit dieser Saison sind Karten gegen den Trainer und die Bank möglich. „Ich gehe davon aus, dass die Gelbe Karte jetzt für mich zählt“, so Hecking, der bei vier Karten für ein Spiel gesperrt wäre. Sorgen muss sich der Coach aber vorerst keine machen. Die Gelbe Karte gilt in diesem Fall nicht für den Trainer, sondern tatsächlich für den HSV-Arzt. Auch dieser wäre bei vier Verwarnungen für ein Spiel gesperrt. Dass sich der Vorfall allerdings so oft noch in dieser Saison wiederholen wird, ist ziemlich unwahrschenlich. Schon die Karte in Kiel hätten die meisten Schiedsrichter sicher nicht gegegeben.