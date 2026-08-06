Der HSV prüft Sebastiaan Bornauw und Terem Moffi als Verstärkungen für die Defensive und den Angriff. Was die Spieler können – und wie konkret die Spuren sind.

Am Dienstagmittag hatte Merlin Polzin in Herzogenaurach mindestens einen weiteren Transfer versprochen – und es dauerte anschließend nicht lange, bis neue Namen mit dem HSV in Verbindung gebracht wurden. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Stürmer, der laut dem Trainer grundsätzlich „auf jeden Fall“ noch kommen soll. Auch ein Kandidat für das Abwehrzentrum wurde öffentlich ausgemacht. Wirklich heiß ist der Stand der Dinge derzeit aber nicht.

Aus der Luft gegriffen sind die Berichte um Sebastiaan Bornauw und Terem Moffi keinesfalls. Zumal der Abwehrspieler und der Torjäger zu den Positionen passen, auf denen der HSV noch nach Verstärkung sucht. Das Duo steht im Volkspark auf der Liste, allerdings jeweils neben mehreren anderen Kandidaten, wie das „Abendblatt“ zuerst schrieb.

Klar ist, dass die HSV-Bosse in Herzogenaurach nicht kurz vor der nächsten Verpflichtung stehen – anders als noch im Trainingslager in Österreich, wo mit Patson Daka und Bilal Nadir gleich ein Duo vorgestellt worden war.

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HSV-Kandidat Sebastiaan Bornauw kennt die Bundesliga

Nun laufen die Gespräche auf mehreren Ebenen weiter – und eine davon betrifft Bornauw, der die Bundesliga bestens kennt. Der 27-jährige Verteidiger spielte von 2019 bis 2021 beim 1. FC Köln und danach vier Jahre lang beim VfL Wolfsburg. Vor 13 Monaten wechselte er für sechs Millionen Euro zu Leeds United in die Premier League, wo er in der Vorsaison nur zwölfmal zum Einsatz kam.

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Nach Claus Costa ist nun auch HSV-Chefscout Sebastian Dirscherl (r.) in Herzogenaurch. Witters

Womöglich könnte es den Belgier demnächst zurück nach Deutschland ziehen. Bornauw ist Rechtsfuß und in der Lage, mit seiner Größe von 1,91 Metern als Abwehrchef zu agieren. Für diese Kaderbaustelle hat der HSV aber zwei bis vier weitere potenzielle Zugänge im Auge.

HSV sucht den Nachfolger von Luka Vuskovic

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Noch ist längst nicht entschieden, ob Bornauw wirklich der Nachfolger von Luka Vuskovic wird. Sein Vertrag in Leeds läuft noch bis 2029, sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de acht Millionen Euro. Es könnte daher auch auf ein Leihgeschäft hinauslaufen – wie im Vorjahr bei Vuskovic. Vor dem Vollzug steht ein möglicher HSV-Deal mit Bornauw allerdings nicht.

Terem Moffi (l.) spielte in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für den FC Porto. IMAGO/Miguel Lemos

Die andere Transferspur führt nach Südfrankreich, konkret: zu OGC Nizza. Beim Ligue-1-Klub scheint Angreifer Moffi wechselwillig zu sein. Der 27-jährige Nationalspieler Nigerias (23 Länderspiele, sechs Tore) war im Sommer 2023 für 22,5 Millionen Euro vom FC Lorient nach Nizza gewechselt, wo sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. In der Rückrunde der Vorsaison wurde Moffi zum FC Porto ausgeliehen, über zwei Tore in Pflichtspielen kam er aber nicht hinaus.

Terem Moffi könnte ins HSV-Profil passen

Moffis Marktwert beträgt mittlerweile noch rund acht Millionen Euro. Er ist 1,88 Meter groß und könnte beim HSV als der Zielspieler mit Tempo und Tiefgang agieren, den sich Polzin wünscht. In Frankreichs erster Liga traf der Linksfuß in 148 Partien 54-mal, zuletzt hatte er es dort aber schwer. Wird jetzt die Bundesliga seine neue Heimat? Auch das ist noch offen.

Moffi könnte in das vom HSV gesuchte Profil passen, die Verantwortlichen kennen ihn – aber auch in seinem Fall ist nichts wirklich konkret. Am Mittwoch gesellte sich Chefscout Sebastian Dirscherl am Trainingsplatz von Adidas zu Costa. Die Transferbosse kümmern sich auch in Herzogenaurach um die nächsten Zugänge, werden im dritten Camp des Sommers aller Voraussicht nach jedoch keinen neuen Spieler mehr begrüßen.