HSV-Angreifer gegen Dresden: Bobby Wood: Startelf-Debüt ohne Wirkung

Wie sein weiterer Arbeitstag wohl verlaufen wäre, hätte Christoph Moritz seinen Pass nach 32 Sekunden im Dresdner Tor untergebracht? Es hätte Bobby Wood, für den am Oberschenkel verletzten Lukas Hinterseer erstmals in dieser Saison in der HSV-Startelf, wohl Selbstvertrauen gegeben.

So aber war es nichts mit der frühen Torbeteiligung und dem Erfolgserlebnis für den US-Boy. Der hing danach weite Teile des Spiels in der Luft, hatte sogar Glück, dass seine unfreiwillige Vorarbeit auf Max Kulke nicht im frühen Rückstand mündete.

HSV-Dresden: Nach einer Stunde war Schluss für Wood

Nach einer gespielten Stunde war der Arbeitstag des 27-Jährigen beim Stand von 0:1 beendet. 13 Ballkontakte, 50 Prozent gewonnene Zweikämpfe, null Torschüsse. Durchwachsene Zahlen.



„Es ist nie ganz einfach. Die Erwartungshaltung ist enorm, wenn man Bobby Wood aufstellt. Nicht nur bei mir, sondern auch von außen“, erklärte Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel und führte aus: „Die Mannschaft war in der ersten Halbzeit nicht so gut, dass sie ihn hätte pausenlos in Szene setzen können. Das muss man berücksichtigen.“