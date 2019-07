HSV-Anführer: Nach Joker-Einsatz! Kinsombi kämpft um Startplatz in Nürnberg

Elf neue Spieler hat der HSV in diesem Sommer verpflichtet, er gilt als Königs-Transfer: David Kinsombi. Drei Millionen Euro zahlte der Klub für den Kapitän vom Zweitliga-Rivalen Holstein Kiel, der seiner Rolle als Anführer in Hamburg bisher noch nicht gerecht werden konnte. Ein Muskelfaserriss mitten in der Vorbereitung warf ihn aus der Bahn. Doch jetzt ist der 23-Jährige zurück – und macht Druck.

„Ich fühle mich gut, die Verletzung habe ich auskuriert“, versicherte Kinsombi, der sich zum Auftakt gegen Darmstadt (1:1) noch mit der Joker-Rolle begnügen musste. Nach 64 Minuten kam er für Jeremy Dudziak ins Spiel, war in der Schlussphase um Struktur bemüht und kurbelte immer wieder an. Nun hofft der Mittelfeld-Mann darauf, am Montag beim Top-Spiel in Nürnberg von Anfang an dabei sein zu dürfen: „Jetzt geht es für mich im Training um das Fein-Tuning, um der Mannschaft bestmöglich helfen zu können.“

David Kinsomi erwartet große Herausforderung

Kinsombi weiß, dass auf den HSV eine harte Aufgabe wartet. Allerdings habe sich durch das Remis gegen Darmstadt aus seiner Sicht nichts an der Ausgangslage geändert. „Nürnberg wird ja nicht besser oder schlechter mit unserem Ergebnis“, sagte er und betonte: „Es bleibt dieselbe große Herausforderung für uns.“

Auftritt gegen Darmstadt macht Hoffnung

Ohnehin kann Kinsombi nicht nachvollziehen, dass die Vorstellung zum Saisonstart recht kritisch bewertet wurde. „Klar, mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, aber die Leistung war gut. Wir haben zu keiner Phase einen Gang zurückgeschaltet. Im Gegenteil, wir haben die Schlagzahl immer weiter erhöht. Das Tor war die Belohnung“, so Kinsombi: „Wenn wir so eine Dominanz auf den Platz bringen, müssen wir noch mehr Kapital daraus schlagen. Daran werden wir arbeiten.“