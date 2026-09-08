Nach dem 0:5 gegen Mainz stehen beim HSV weiterhin Personalfragen im Fokus. Um Muheim, Pherai und Agyekum gab es bis zuletzt Wechselgerüchte. Und jetzt?

Joel Agyekum verbuchte am Wochenende eigentlich ein Erfolgserlebnis: Der Verteidiger gewann mit der HSV-U21 mit 3:1 beim SSV Jeddeloh II – hatte sich aber bereits nach fünf Minuten auswechseln lassen müssen. Den Regionalliga-Sieg konnte er daher wohl kaum in vollen Zügen genießen. Agyekum übte im Sommer meist mit den Profis, galt nach seiner Leihe zu Viktoria Köln aber bis zuletzt als Wechselkandidat. Jetzt ist er erst mal bei der zweiten Mannschaft eingeplant. Und die anderen Profis, bei denen Abgänge im Raum standen?

Immanuel Pherai und der zuletzt angeschlagene Miro Muheim hatten beim blamablen 0:5 gegen Mainz im HSV‑Kader gefehlt. Am Montag standen sie beim intensiven Spielersatztraining aber gemeinsam auf dem Platz. Um die beiden Nationalspieler hatte es bis zuletzt Transferspekulationen gegeben – nach dem Deadline Day am vergangenen Dienstag wurde es aber ruhiger um sie.

HSV-Transfers ins Ausland wären noch möglich

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Grundsätzlich bestünde noch die Möglichkeit, ins Ausland zu wechseln. In Muheims Heimatland, der Schweiz, endet die Frist, um neue Spieler unter Vertrag zu nehmen, erst an diesem Dienstagabend. Dasselbe gilt für Tschechien. In Kroatien ist bereits am Montagabend Schluss, in Polen am Mittwoch, in Griechenland sogar erst am 15. September. In den Ländern beziehungsweise Ligen, die für Profis im besten Fußballeralter sportlich am attraktivsten sein dürften, ist der Markt aber bereits zu.

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Am Tag nach dem Debakel gegen Mainz herrschte keinerlei Transferbewegung im Volkspark. Wenn noch etwas käme, wären die HSV-Bosse gesprächsbereit, das deutet sich derzeit aber nicht an. Muheim hat sich dem Vernehmen nach damit arrangiert, dass der Konkurrenzkampf auf der linken Seite durch die Verpflichtung von David Møller Wolfe vergrößert wurde. Der Norweger kam auf Leihbasis aus Wolverhampton und stand am Sonntag direkt in der Startelf.

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Muheim ist jetzt Herausforderer – und Pherai?

Claus Costa und Kathleen Krüger sollen einen Muheim-Abschied im Sommer ohnehin nie forciert haben. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im kommenden Jahr aus. Mit einer begeisternden WM hätte er sich in den Fokus interessierter Vereine spielen können – das blieb trotz des Schweizer Einzugs ins Viertelfinale aber aus. Dass der HSV sich für das zweite Bundesligajahr auf seiner Position verstärken würde, soll Muheim stets klar gewesen sein.

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Jetzt ergibt sich für ihn eine neue Lage: Nach seinen gesundheitlichen Problemen ist er erst mal der Herausforderer von Møller Wolfe. Zudem lauert Youngster Louis Lemke auf weitere Chancen. Da deuten sich spannende Kader-Duelle an.

Pherai fehlte bei den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison im Aufgebot. Auch von Albert Sambi Lokongas Ausfall gegen Mainz profitierte der 25-Jährige nicht. Stattdessen begann Bilal Nadir im Mittelfeld neben Nicolai Remberg, Kofi Amoako nahm auf der Bank Platz. Zudem wurde mit Fábio Vieira ein weiterer offensiv ausgerichteter Mittelfeldmann geholt.

Der HSV hätte Pherai gerne abgegeben, mit Ex-Leihklub SV Elversberg gelang allerdings keine Einigung und andere Optionen reizten den Profi nicht vollends. Dass er zeitnah noch mal für die Hamburger in der Bundesliga zum Einsatz kommt, ist unwahrscheinlich. Die verbliebenen Transferoptionen werden geprüft – ein verspäteter Abgang zeichnet sich aber auch bei Pherai aktuell nicht konkret ab.