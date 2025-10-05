mopo plus logo
Miro Muheim flankt.

In Abwesenheit von Yussuf Poulsen, Jonas Meffert und Nicolás Capaldo führte Miro Muheim den HSV zuletzt als Kapitän aufs Feld. Foto: WITTERS

HSV – Mainz im Liveticker: Holen die Hamburger den nächsten Heimsieg?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV ist seit zwei Spielen ungeschlagen und empfängt nun den 1. FSV Mainz 05 im Volksparkstadion. Die Rothosen möchten ihre bisherige Saisonbilanz nach dem 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin weiter aufbessern und dafür sollen drei Punkte her. Gegen die Nullfünfer könnte es allerdings ein heißer Fight werden. Die Mainzer sind für ihre harte Spielweise bekannt und mussten sich Borussia Dortmund am letzten Samstag nur mit 0:2 geschlagen geben. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

