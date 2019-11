HSV – Dresden 2:1: Kinsombi köpft Hamburg in der Nachspielzeit zum Sieg

Der HSV hat durch großen Kampf und David Kinsombis späten Treffer den sechsten Zweitliga-Heimsieg in Serie eingefahren. Gegen Dynamo Dresden gewann die Mannschaft von Dieter Hecking mit 2:1 (0:0).

Auf vier Positionen hatte Hecking gegenüber dem 1:1 in Kiel umgestellt, unter anderem standen Timo Letschert für Gideon Jung und erstmals Bobby Wood als Ersatz des verletzten Lukas Hinterseer in der Startelf.

Die Hamburger begannen stark und hätten durch Christoph Moritz schon nach einer halben Minute in Führung gehen können. Nach Vorlage von Wood vergab der Mittelfeldmann knapp.

Das Spiel in Bildern



URL zum Kopieren Der Siegtreffer! David Kinsombi befördert das Spielgerät per Kopf in die Maschen. dpa Foto: Eindrucksvoll: die Nordkurve vor Anpfiff WITTERS Foto: Hände hoch: Christoph Moritz im Duell mit Dresdens Dzenis Burnic WITTERS Foto: Knifflige Szene: Dresdens Brian Hamalainen stößt Martin Harnik um. Schiedsrichter Fritz gab keinen Elfmeter. WITTERS Foto: Einer der besten HSV-Chancen der ersten Halbzeit: Jeremy Dudziak nimmt den Ball kurz vor der Pause volley, Dynamo-Torwart Broll parierte. WITTERS Foto: Baris Atik (r.) zog gegen Heuer Fernandes mit gestrecktem Bein durch und traf den Hamburger Torwart. Atik musste nach der Szene verletzt raus. WITTERS Foto: Diesmal zählt das Tor: Schiedsrichter Marco Fritz erkannte zwei HSV-Tore wegen Abseits zurecht ab, Kittels 1:1 war dagegen regulär. WITTERS Foto: Unbändiger Jubel und pure Emotionen: David Kinsombi (M.) feiert seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit WITTERS Foto:

Dresden mit Chancen, der HSV vor der Pause stark

In der Folge kämpfte sich Dresden über seine harte Zweikampfführung und eigenen Ballbesitz ins Spiel und hatte selbst Chancen zur Führung. Heuer Fernandes rettete gegen Kulke (11.) und im Verbund mit van Drongelen gegen Kreuzer (13.).

Vor der Pause erhöhte der HSV den Druck, die besten Möglichkeiten ließen Harnik zweimal per Kopf (38., 40.) und Dudziak mit einem starken Volley (43.) liegen.

HSV nach Dynamo-Führung geschockt

Nach dem Seitenwechsel brachte Niklas Kreuzer die Gäste mit einer Flanke in Führung, die bis ins lange Eck segelte (47.).

Martin Harnik vergab in der ersten Halbzeit mehrere Gelegenheiten für den HSV. imago images/Michael Schwarz Foto:

Der HSV wirkte zunächst geschockt, fing sich nach einer gespielten Stunde aber wieder und drückte auf den Ausgleich. In der 67. Minute erlöste Kittel die Rothosen, als er einen Flugball Leibolds mit dem ersten Kontakt über die Linie beförderte.



Video-Wahnsinn im Volkspark

Vier Minuten später traf der HSV erneut, Martin Harnik stand bei er Verlängerung durch Jairo aber laut des Videoassistenten hauchzart im Abseits – anhand der Fernsehbilder kaum aufzulösen.

Das Thema Abseits sollte ein wichtiges bleiben: Kurz vor Schluss flankte Leibold auf Hunt, der zur vermeintlichen Führung einnickte. Allerdings stand Leibold vor seiner Hereingabe im verbotenen Bereich (84.).

Kinsombi köpft zum Sieg ein

Trotzdem gelang den Hamburgern noch der Siegtreffer: In der vierten Minute der Nachspielzeit knallte Leibold die Kugel auf Dresdner Tor, Torhüter Broll ließ den Ball nach vorne abprallen und David Kinsombi nickte zum 2:1 ein.





Schluss im Volkspark!

90.+6 Min Der Ball segelt an allen Spieler vorbei ins Seitenaus. Schiedsrichter Fritz pfeift ab.

90.+6 Min Noch einmal Freistoß für Dynamo Dresden.

90.+5 Min Kinsombi dreht das Partie in der Nachspielzeit und diesmal zählt das Tor! Leibold schießt im Strafraum von der linke Seite, Dresdens Broll pariert den knallharten Schuss nach vorn – direkt auf Kinsombis Kopf, der eingewechselte Mittelfeldspieler drückt die Kugel über die Linie.

90.+4 Min TOOOOOOR für den HSV!

90.+3 Min Aktuell bringt der HSV keine strukturierten Angriffe mehr zu Stande. Es fehlen Kraft und Genauigkeit im Passspiel.

90.+2 Min Dresden kontert über Jeremejeff und Klingenburg, die Hamburger stoppen den Angriff 30 Meter vorm Tor.

90. Min Der vierte Offizielle zeigt fünf Minuten Nachspielzeit an.

89. Min Fein versucht Jairo auf dem rechten Flügel einzusetzen, der Pass rollt ins Toraus.

86. Min Erneut landet eine Leibold-Flanke auf Aaron Hunts Schädel, der bringt aber keinen Druck hinter seinen Kopfball.

85. Min Beim HSV kommt Kinsombi für Dudziak, bei den Gästen ersetzt Mittelfeldmann Löwe den Stürmer Koné.

84. Min Das nächste Tor für die Gastgeber – und wieder entscheiden die Unparteiischen auf Abseits. Leibold stand vor seiner Flanke auf Hunt zu nah am Dynamo-Tor.

82. Min Sowohl der HSV als auch Dresden haben jetzt große Lücken in der Defensive, die Fehlpässe häufen sich ob der fehlenden Kraft.

80. Min Koné verpasst, der HSV will kontern, schafft es aber nur bis zur Mittellinie. Beide Mannschaften liefern sich ein offenes und intensives Duell.

79. Min Koné geht gegen van Drongelen ins Laufduell, der Niederländer klärt zur Ecke.

78. Min Langer Ball auf Kreuzer, Heuer Fernandes ist schneller am Ball als der Dresdner Torschütze und klärt ins Seitenaus.

77. Min Der HSV geht nun auf den Siegtreffer, aber auch Dresden bleibt gefährlich. Jeremejeff verpasst den Ball im Strafraum knapp.

75. Min In der Zwischenzeit ist bei Dresden Wahlqvist für Kulke auf dem Platz, Nikolaou hat Gelb gesehen.

74. Min Das Tor zählt nicht, eine Millimeterentscheidung. Bitter für den HSV.

72. Min Über Dudziak und Jairo gelangte die Kugel zu Harnik, der aus zwei Metern einschob.

71. Min TOOOOR für den HSV! Harnik trifft zum 2:1, das Tor wird aber überprüft.

70. Min Kittel hat auf der einen Seite die Chance zur Führung, Jeremejeff auf der anderen. Es entwickelt sich ein rasantes Spiel.

68. Min Kittel erlöst den HSV! Leibold spielt den Ball aus zentraler Position hoch in den Strafraum, Kittel nimmt die Kugel aus der Luft und setzt sie mit dem ersten Kontakt ins Tor. Der Videoassistent überprüft die Szene, der Treffer zählt zurecht.

67. Min TOOOOR für den HSV!

66. Min Nach einer ganzen Weile zeigt sich Dresden mal wieder offensiv. Den Konter schließt Burnic ab, der Schuss geht weit über das Hamburger Tor.

65. Min Der HSV drückt auf den Ausgleich. Mehrere Ecken und Flanken segeln in den Dynamo-Strafraum, die Gastgeber lassen die Dresdner kaum aus der eigenen Hälfte spielen.

63. Min Gute Gelegenheit für den HSV: Kittel bricht auf der linken Offensivseite in den Strafraum durch, seinen Schuss aus spitzem Winkel lenkt Broll zur Ecke.

62. Min Die nächste Hamburger Ecke wird gefährlicher: van Drongelen setzt sich gegen Hamalainen durch, den Ball aber neben das Dresdner Tor.

61. Min Doppelwechsel beim HSV: Jairo Samperio ersetzt Bobby Wood, Kapitän Aaron Hunt kommt für Christoph Moritz.

59. Min Kittels Ecke gerät zu kurz, der HSV bleibt aber dran und stellt die Gäste im Spielaufbau früh zu.

58. Min Die Hausherren finden über Ballbesitz zurück ins Spiel. Kittel bekommt den Ball an der Strafraumgrenze, die Dresdner klären mit vereinten Kräften zur Ecke.

56. Min Der HSV hat jetzt Probleme mit der intensiven Spielweise der Gäste. Koné setzt van Drongelen unter Druck, der an der eigenen Eckfahne einen Einwurf verursacht. In dieser Phase sinnbildlich.

54. Min Narey stellt Kreuzer an der Außenlinie ein Bein, Schiedsrichter Korb verwarnt den Hamburger. Die erste Gelbe Karte des Spiels.

52. Min Dresden tritt nun deutlich selbstbewusster auf und setzt den HSV seinerseits früher unter Druck.

49. Min Der HSV wirkt geschockt, Dynamo will nachlegen. Kreuzer schlägt einen Freistoß vor den Hamburger Kasten, Konés Kopfball landet bei Heuer Fernandes.

47. Min Dresden führt! Erst versucht es Klingenburg aus der Distanz, Heuer Fernandes lässt nach vorne abklatschen. Die Hamburger können den Ball nicht weit genug klären, die Kugel landet bei Niklas Kreuzer und der bringt das Spielgerät von der linken Seite Richtung Tor. Der Ball, der wohl als Flanke gedacht war, landet im langen Eck.

47. Min TOR für Dresden!

47. Min Keiner der beiden Trainer hat zur Halbzeit sein Personal gewechselt.

46. Min Bobby Wood stößt an zur zweiten Halbzeit. Weiter geht's.

Keine Tore in der ersten Halbzeit zwischen dem HSV und Dynamo Dresden. Die Möglichkeiten für mehrere Treffer gab es allerdings. Schon nach 30 Sekunden hatte Hamburgs Christoph Moritz die beste, vergab aber aus kurzer Distanz. Dresden kam in der Folge auch zu Chancen und hielt das Spiel über harte Zweikampfführung offen. Vor der Pause erhöhte der HSV den Druck spürbar und näherte sich in der Person von Martin Harnik der Führung, auch Jeremy Dudziak hatte das 1:0 auf dem Fuß.

Halbzeit im Volkspark!

45.+1 Zwei Ecken hintereinander für die Mannschaft von Dieter Hecking. Dynamo drischt den Ball im Anschluss nach vorne. Die Gäste wollen sich nun mit dem Remis in die Pause retten.

45. Min Der hohe Druck zahlt sich beinahe aus: Die Hamburger jagen und gewinnen den Ball und spielen schnell in die Spitze zu Harnik. Der Österreicher dreht sich schnell und schließt ab, Dresden klärt zur Ecke.

44. Min Die resultierende Ecke bringt keine Gefahr. Der HSV bleibt trotzdem dran und schnürt Dresden in der eigenen Hälfte ein.

43. Min Der HSV erhöht den Druck. Fein bringt die Kugel hoch vor das Dynamo-Tor, die Gäste klären vor Dudziaks Füße. Der Mittelfeldspieler zieht volley mit links ab, Gästekeeper Broll hält diesmal stark.

40. Min Gute Möglichkeit für die Hamburger: Leibold flankt aus dem Halbfeld in den vollbesetzten Strafraum, Harnik köpft vom zweiten Pfosten aus aufs Gästetor. Seinem Aufsetzer fehlt erneut der Druck, der Ball landet in Brolls Armen.

39. Min Der HSV hat nun wieder mehr Aktionen in der Offensive. Kittel kommt vor dem Tor an den Ball, aber nicht gefährlich zum Abschluss.

38. Min Leibold sieht Harnik, der in den Strafraum startet und flankt auf den Österreicher. Harniks Kopfball hat zu wenig Druck, Schlussmann Broll kann den Ball ohne Probleme aufnehmen.

34. Min Der HSV nähert sich mal wieder dem Dresdner Tor an. Leibold spielt die Kugel von der linken Seite in den Fünfmeterraum, Dynamo-Torwart Broll ist zur Stelle.

33. Min Atik kann offenbar nicht weiterspielen, Heuer Fernandes steht wieder.

30. Min Gefährliche und schmerzhafte Szene: Nikolaou schickt in Atik in den Strafraum, der zieht gegen den herausstürmenden Heuer Fernandes voll durch und trifft den HSV-Torwart mit gestrecktem Bein. Beide Spieler müssen behandelt werden.

28. Min Der HSV versucht, Kontrolle über die Partie zu gewinnen. Offensiv ist Dieter Heckings Team noch zu ideenlos.

25. Min Die Partie hat nun ihre erste ruhigere Phase, die Mannschaften bewegen den Ball zwischen den Strafräumen.

22. Min Dresdens Stürmer Jeremejeff muss behandelt werden, die Partie ist unterbrochen.

21. Min Der HSV setzt Dresden nun wieder früh unter Druck und zwingt die Gäste zu langen Bällen.

17. Min Knifflige Szene im Dresdner Sechzehner: Fein chippt den Ball traumhaft hinter die Abwehrkette, Hamalainen stößt Harnik um. Der Schubser reicht Schiedsrichter nicht für einen Elfmeterpfiff. Vertretbare Entscheidung.

15. Min Dresden hat offensiv die gefährlicheren Szenen. Drei Spieler der Gäste tauchen im HSV-Strafraum auf, die Hamburger haben Glück, dass Koné dem einschussbereiten Atik den Ball wegnimmt.

13. Min Die Ecke bringt keine Gefahr, dafür Dresdens nächster Angriff. Koné hat rechts im Strafraum plötzlich ganz viel Platz und legt für Kreuzer ab. Van Drongelen rettet vor der Linie. Nachträglich entscheidet das Schiedsrichtergespann zurecht auf Abseits.

11. Min Gute Chance für die Gäste nach einem Freistoß: Wood klärt Kreuzers Flanke nicht weit genug aus dem Strafraum, Kulke zieht vom Strafraumeck ab. Heuer Fernandes taucht blitzschnell ab und rettet zur Ecke.

9. Min Dudziak flankt, Broll fängt den Ball vor Wood ab.

8. Min Kittel flankt, Dynamo kann – wenn auch mit Schwierigkeiten – klären.

7. Min Atik foult Fein. Freistoß für den HSV auf Strafraumhöhe.

6. Min Dresden versucht das Spiel über Ballbesitzphasen zu beruhigen. Erstmals kommen die Gäste auch selbst in die Offensive, Heuer Fernandes fängt Konés Steckpass für Jeremejeff aber ab.

4. Min Dudziak erobert den Ball an der Seitenlinie und spielt in Harniks Lauf. Der Österreicher wird im Strafraum etwas zu sehr nach außen abgedrängt und kann nicht mehr druckvoll genug zurücklegen.

2. Min Der HSV macht sofort weiter Druck und läuft hoch an.

1. Min Erste riesige Chance für den HSV! Leibold schickt Wood, der tankt sich im Strafraum durch und legt unfreiwillig für Moritz auf. Der Mittelfeldmann schiebt aus fünf Metern knapp daneben.

1. Min Fritz gibt die Partie frei, Dresden stößt an.

- Schiedsrichter ist Marco Fritz aus Korb.

- Der HSV indes kann heute zum sechsten Mal in Folge in der Liga gewinnen.

- Die Gäste haben vor der Länderspielpause im Kellerduell gegen Wehen Wiesbaden einen 1:0-Sieg eingefahren. Gegen den HSV will die Mannschaft von Cristian Fiel nachlegen. „Wir fahren nicht nach Hamburg, um Hallo zu sagen und ein bisschen Elbluft zu schnuppern”, kündigte er an.

- In der Vorsaison haben die Hamburger beide Spiele gegen Dynamo mit 1:0 gewonnen.

- Das ist die Startelf der Gäste: Broll - Kulke, Müller, Ehlers, Hamalainen, Kreuzer - Nikolaou, Atik, Burnic - Koné, Jeremejeff

- In der Innenverteidigung erhalten Rick van Drongelen und Timo Letschert den Vorzug vor Gideon Jung. Der 25-Jährige muss erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

- Bobby Wood steht erstmals in dieser Saison in Dieter Heckings Startaufstellung. Gemeinsam mit Martin Harnik bildet er das Sturmduo. Die taktische Umstellung ist auch auf den verletzungsbedingten Ausfall des Österreichers Lukas Hinterseer zurückzuführen-

- Der HSV startet mit einer Doppelspitze gegen die Dresdner. Das ist die Aufstellung der Rothosen: Heuer Fernandes – Narey, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein – Dudziak, Kittel, Moritz – Wood, Harnik