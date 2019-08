HSV – Bochum 1:0: Hinterseer schießt den HSV an die Spitze

Der HSV hat seinen ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert und sich dadurch zumindest bis Samstagnachmittag an die Tabellenspitze der 2. Liga gesetzt. Zum Auftakt des dritten Spieltages setzten sich die Rothosen mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum durch, der nach wie vor auf seinen ersten Dreier wartet. Den Siegtreffer erzielte der frühere Bochumer Torjäger Lukas Hinterseer (60.), der im Sommer aus Westfalen an die Elbe gewechselt war.

HSV – Bochum : Das Spiel in Bildern Inhalt teilen



URL zum Kopieren Große Freude! Im heimischen Stadion bejubelte der HSV einen 1:0-Sieg gegen Bochum. dpa Foto: Lukas Hinterseer (l.) im Duell mit Bochums Anthony Losilla. WITTERS Foto: Jeremy Dudziak hatte die beste Gelegenheit zur Führung für den HSV. WITTERS Foto: Der Hamburger David Kinsombi (r.) gewinnt das Laufduell gegen Anthony Losilla. WITTERS Foto: Gleich klingelt's: Lukas Hinterseer (l.) erzielte das entscheidende Tor des Abends. WITTERS Foto: Lukas Hinterseer traf in der 60. Minute zum 1:0 für den HSV. WITTERS Foto: Jeremy Dudziak (r.) setzt sich gegen Bochums Decarli durch. WITTERS Foto: Enttäuschung bei Bochum, Jubel beim HSV: Am Ende siegten die Hamburger mit 1:0. Bongarts/Getty Images Foto: Hinterseer streckt die Hände in die Luft: Sein Tor machte gegen Bochum den Unterschied aus. Bongarts/Getty Images Foto:

Vor 41.737 Zuschauern im Volksparkstadion hatte HSV-Trainer Dieter Hecking erneut auf Offensivspieler Jatta gesetzt, der aufgrund einer Anhörung vor dem DFB-Kontrollausschuss das Abschlusstraining verpasst hatte. Aktuell wird immer noch geprüft, ob der aus Gambia stammende Profi falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat.

HSV – Bochum : Das Spiel in Noten Inhalt teilen



URL zum Kopieren Heuer Fernandes: Wartet auch nach drei Partien darauf, sein Können unter Beweis stellen zu dürfen. Note 3,5 WITTERS Foto: Gyamerah: Sehr fleißig in der Defensive, im Spiel nach vorn unternehmungslustig. Note 3 WITTERS Foto: 88. Vagnoman: Half, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. - WITTERS Foto: Jung: Zunächst wackelig. Steigerte sich aber. Note 3,5 WITTERS Foto: van Drongelen: Fels in der Brandung. Räumte auf, machte auch Jungs anfängliche Fehler wieder wett. Note 2,5 WITTERS Foto: Leibold: Kaum jemand spricht noch von Douglas Santos. Ein großes Kompliment für ihn. Bereite das Führungstor vor. Note 2,5 WITTERS Foto: Fein: Spektakulär, wie unspektakulär er spielt. Bekam häufig Szenenapplaus. Note 3 WITTERS Foto: Dudziak: Auffällig, weil meist er es war, der Tempo ins Offensivspiel brachte. Leider belohnte er sich nicht. Note 3 WITTERS Foto: Kinsombi: Noch lange nicht so präsent, wie man es sich von ihm erhofft. Note 4,5 WITTERS Foto: 66. Moritz: Konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen. - WITTERS Foto: Jatta: Gemessen an dem, was er schon gezeigt hat, war das wenig. Steckte ihm die DFB-Anhörung in den Knochen? Note 4 WITTERS Foto: Hinterseer: Perfekter Abend für ihn. Traf erst viele Freunde – und dann ins Tor. Note 2,5 WITTERS Foto: Kittel: Er kann alles mit dem Ball, ließ das aber zu selten aufblitzen. Note 3,5 WITTERS Foto: 80. Jairo Samperio: Durfte ebenfalls noch zehn Minuten ran. - WITTERS Foto:

Ungeachtet des Wirbels um Jatta mühte sich der HSV nach Kräften, fand vor der Pause bei Chancen von Tim Leibold und Jeremy Dudziak aber jeweils in VfL-Schlussmann Manuel Riemann seinen Meister. Nach einer Stunde gelang dann Hinterseer, von dem man zuvor nichts gesehen hatte, die Führung für Hamburg. Für den Österreicher war es der 42. Treffer im Unterhaus.

Das Spiel zum Nachlesen

Nach Abpfiff gibt es wegen heftiger Beschwerden noch einmal Gelb - und zwar gegen Bochums Coach Robin Dutt.

Abpfiff!

90.+4 Min Bochum bemüht sich noch einmal, etwas nach vorne zu entwickeln, doch der HSV scheint den Sieg ins Ziel bringen zu können.

90.+1 Min Dudziak kommt an der Strafraumgrenze noch einmal zum Abschluss, aber Riemann pariert den Versuch sicher.

90. Min Vier Minuten Nachspielzeit muss der HSV noch überstehen, ehe die drei Punkte sicher sind.

88. Min Für die letzten Minuten darf Vagnoman noch einmal ran, Gyamerah verlässt den Platz.

86. Min Bochum nähert sich noch einmal dem Hamburger Strafraum an, Decarli hält aus knapp 20 Metern drauf. Der Versuch landet aber ein gutes Stück über dem Tor.

83. Min Schon die zehnte Ecke an diesem Abend für Hamburg. Der HSV versucht, die Gäste in dieser Schlussphase weit weg vom eigenen Tor zu halten.

80. Min Noch eine letzte Verstärkung für die Gastgeber: Samperio kommt für Kittel.

79. Min Gut elf Minuten sind noch zu spielen. Schafft es der HSV, den Sieg über die Zeit zu retten? Oder kommen die Bochumer doch noch einmal zurück?

76. Min In der Zwischenzeit wird die Zuschauerzahl bekanntgegeben: 41.737 Besucher haben den Weg in den Volkspark gefunden.

75. Min Der Bochumer kann nicht weitermachen und verlässt verletzt das Feld. Osei-Tutu kommt für ihn ins Spiel.

73. Min Lee liegt jetzt am eigenen Sechzehner am Boden, nachdem er mit Kittel zusammengeprallt ist. Das sieht nicht gut aus, er hält sich das Knie.



72. Min Der HSV kontert über Jatta, der eine Vier-gegen-Vier-Situation vor sich hat. Sein Steilpass für Hinterseer ist jedoch zu ungenau, die potenzielle Gelegenheit dahin.

70. Min Erneut ist es Fein, der sich gegen die VfL-Defensive gut durchsetzen kann. Hinterseer verpasst seine flache Hereingabe nur um einen halben Schritt.

68. Min Und auch die Bochumer tauschen noch einmal: Bapoh ersetzt Janelt für die letzten 22 Minuten.

66. Min Wechsel beim HSV: Kinsombi muss runter, dafür ist Moritz neu dabei.

65. Min Der HSV schaltet nach dem Tor aber keineswegs einen Gang zurück, sondern versucht direkt, den zweiten Treffer nachzulegen. Feins Distanzschuss wird von Bochums Abwehrreihe jedoch rechtzeitig geblockt.

62. Min Auch der HSV kassiert nun Gelb: Jatta wird vom Unparteiischen verwarnt.

60. Min Die Hamburger sind vorne! Jatta sieht Leibold an der Grundlinie und setzt ihn sehr gut in Szene. Leibold wiederum hat das Auge für Hinterseer, der am Elfmeterpunkt lauert und den Ball wuchtig im Bochumer Tor unterbringt.

60. Min TOOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! Hinterseer trifft für die Hamburger!

59. Min Kinsombi! Der Angreifer dribbelt in den Strafraum und kommt im Fallen zum Abschluss, den er aber ein paar Meter drüber platziert.

58. Min Der neue Bochumer sorgt direkt für Gefahr! Blum versucht es aus etwas mehr als 20 Metern einfach mal - und schießt nur knapp über das Hamburger Tor.

55. Min Kittel lupft den Eckstoß auf den kurzen Pfosten, wo er zunächst ungefährlich ist. An der Strafraumkante landet der Ball dann allerdings direkt auf dem Fuß von Fein, dessen Schuss das Tor aber letztlich weit verfehlt.

53. Min Erster Wechsel in diesem Spiel: Blum kommt für den offenbar leicht angeschlagenen Weilandt aufs Feld.

49. Min Die Hamburger beißen sich jetzt um den Strafraum des VfL fest, haben dann aber keine Idee. Es dauert insgesamt zu lange und wird zu umständlich.

47. Min Einmal mehr geht es über die rechte Seite beim HSV, Jatta legt ab für Gyamerah. Bochum blockt die Flanke, es gibt die fünfte Ecke für die Hausherren.

46. Min Weiter geht's!

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Keine Tore zur Pause im Volkspark! Nach den ersten 45 Minuten steht es noch immer 0:0 zwischen dem HSV und Bochum, was auch daran liegt, dass beide Teams sehr überlegt auftreten und ihr Spiel lieber in Ruhe über die eigenen Reihen aufbauen, ehe sie in der Offensive auftauchen. Die beste Chance zur Führung hatten Leibold und Dudziak mit der Doppelchance nach 29 Minuten, doch eine glänzende Parade von Riemann verhinderte den Treffer.

Halbzeit!

45. Min Und eine Minute Nachspielzeit wird es zusätzlich geben.

43. Min Zwei Minuten sind noch auf der Uhr. In den beiden Zweitliga-Duellen der vergangenen Saison endeten übrigens beide Spiele 0:0 - möglicherweise wird dieser Trend zumindest zur Pause fortgesetzt.

41. Min Der Gefoulte selbst schlägt den Ball weit in den Strafraum hinein, wo gleich vier Hamburger in den Fünfmeterraum starten. Bochum bleibt aber Sieger in der Luft und bereinigt die Szene.

40. Min Erste Verwarnung der Partie: Lorenz bringt Kittel im Mittelfeld zu Fall und kassiert Gelb.

37. Min Mittlerweile hat der HSV wieder klar das Spiel in die eigene Hand genommen, erarbeitet sich jetzt immer mehr Chancen. Gut möglich, dass die Gastgeber noch vor der Pause in Führung gehen.

33. Min Wieder die Hausherren, wieder über die rechte Seite. Gyamerah schickt Jatta in die Spitze, dessen Flanke am zweiten Pfosten Kittel findet. Dessen Kopfball verfehlt das Tor allerdings um einige Meter.

29. Min Was für eine Gelegenheit! Der Eckstoß von Kittel wird geklärt, doch Leibold hält aus der zweiten Reihe drauf. Den verdeckten Schuss kann Riemann im Bochumer Tor stark parieren - und auch den Nachschuss von Dudziak aus zwei Metern, gegen den Riemann ebenfalls hervorragend reagiert!

28. Min Fein hat eine gute Idee und steckt den Ball durch für Jatta, dessen flache Flanke jedoch zur Ecke geklärt wird.

27. Min Das ganz große Spektakel haben die Zuschauer im Volkspark heute noch nicht gesehen. Beide Teams bemühen sich, ihre Offensivspieler in die Partie einzubinden, doch beiden gelingt es bisher nur mit mäßigem Erfolg.

25. Min Nächster Freistoßversuch von Kittel, diesmal aus zentraler Position gut 30 Meter vom Tor entfernt. Er versucht es mit einem Heber in den Strafraum, doch dort verpufft die Situation in den Reihen der Bochumer Hintermannschaft.

21. Min Jetzt haben die Hamburger mal Platz auf der rechten Seite, Jatta marschiert schnell nach vorne. Seine Hereingabe wird aber abgefälscht und landet in den Armen von VfL-Keeper Riemann.

17. Min Kittel schlägt einen Eckball in den Fünfmeterraum, wo es auf einmal unübersichtlich wird. Kein Hamburger und kein Bochumer bekommt allerdings den Fuß an den Ball, das Gestochere landet ergebnislos im Toraus.

14. Min Nach einer eher verhaltenen Anfangsphase wird Bochum nun zunehmend mutiger und zeigt sich immer häufiger in der Hamburger Hälfte.

12. Min Die Stimmung im Volksparkstadion ist an diesem Freitagabend ausgesprochen gut - auch wenn vermutlich ein paar Plätze leer bleiben werden.

10. Min Was für ein Bock von Jung! An der Mittellinie verliert er den Ball an Ganvoula, der plötzlich im Eins-gegen-Eins mit van Drongelen am Strafraum ins Duell geht. Dort bleibt van Drongelen jedoch mit einer beherzten Grätsche Sieger und rettet die Situation.

7. Min Die Gäste sortieren sich erstmals in der Offensive, Weilandt flankt von der rechten Seite ins Zentrum - findet dort aber keinen Abnehmer.

5. Min Sofort ist zu erkennen, dass der HSV das Spiel ruhig aus den eigenen Reihen aufzubauen versucht. In den ersten Minuten sind die Bochumer lediglich Zuschauer.

2. Min Erste Halbchance für die Hamburger, nachdem Leibold den Ball per Freistoßflanke in den Strafraum geschlagen hat. Jatta kann allerdings auch die Nachschusschance nicht verwerten.

1. Min Das Spiel läuft!

Anpfiff!

- Die beiden Mannschaften laufen ins Stadion ein und sind bereit. Gleich rollt der Ball!

- Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert aus Gries. Der 39-jährige Diplom-Verwaltungsfachwirt pfiff insgesamt bereits 13 Pflichtspiele mit Beteiligung des HSV - mit positiver Bilanz (6-4-3). Zu Hause hat der HSV unter Dingerts Leitung übrigens in Liga zwei noch nie verloren (zwei 1:0-Siege).

- Nicht mit dabei auf Seiten der Hamburger ist Khaled Narey - allerdings freiwillig. Denn die Geburt seines ersten Kindes steht kurz bevor.

- Beim HSV steht damit genau die Mannschaft auf dem Platz, die letzte Woche im DFB-Pokal in die zweite Runde einzog. Damit steht auch Bakery Jatta trotz allen Wirbels um seine Person in der ersten Elf.

- Bei Bochum beginnt diese Elf: Riemann – Bella Kotchap, Lorenz, Decarli, Danilo – Losilla, Janelt – Weilandt, Maier, Lee – Ganvoula

- Die Aufstellungen sind da! HSV-Coach Dieter Hecking setzt auf diese Startelf: Heuer Fernandes – Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold – Kinsombi, Fein, Dudziak – Jatta, Hinterseer, Kittel

- Bochum hingegen wartet nach einem Unentschieden und einer Niederlage noch auf den ersten Saisonsieg in der 2. Liga. Im Pokal gab's am Wochenende ein knappes 3:2 in Baunatal.

- Ein Sieg und ein Remis zum Auftakt stehen für den HSV in der Liga zu Buche, hinzu kommt der Pokalerfolg im Elfmeterschießen in Chemnitz. Noch haben die Hamburger also kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren.

- Der dritte Spieltag beginnt und zum Auftakt gastiert der VfL Bochum im Volkspark - ein bisher siegloses Team in dieser Saison. Der HSV dagegen könnte mit einem Sieg zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze springen.

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Freitagabend! Der HSV empfängt heute den VfL Bochum, los geht's um 18.30 Uhr.