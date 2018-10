HSV - Bochum 0:0: Wieder keine Tore im Volkspark

Wieder keine Tore im Volkspark. Zum dritten Mal in Folge erzielt der HSV keinen Treffer vor heimischen Publikum. So entführt Bochum beim 0:0 (0:0) einen Punkt aus Hamburg.



Dabei ging das Spiel recht rasant los. Der HSV presste hoch und zwang Bochum das ein oder andere Mal zum Ballverlust. Doch Narey (6.) und Holtby (10.) konnten ihre Chancen nicht nutzen. In der 19. Minute kam Bochum dann das erste Mal zu einer gefährlichen Aktion. Mangala vertändelte die Kugel gegen Hinterseer im Mittelfeld und der Stürmer setzte sofort zum Lupfer über den hochstehenden Pollersbeck an. Doch der Versuch ging vorbei.

In der Folge versuchte der HSV sich gefährliche Chancen zu erspielen, kam aber vor der Pause nur noch durch einen Schuss von Hunt gefährlich vor das gegnerische Tor (45.).

Kurz nach der Pause wäre Kruse dann fast gegen Pollersbeck erfolgreich gewesen. Doch sein Schuss aus kurzer Distanz ging knapp am rechten Pfosten vorbei (48.). Die Szene war dann nahezu das letzte Ausrufezeichen der Partie. Die Hamburger suchten immer wieder ihr Glück in der Offensive, konnten aber kaum Akzente setzen. Schüsse aus der Distanz gingen regelmäßig am Kasten vorbei oder wurden geblockt.

Somit steht am Ende ein leistungsgerechtes, torloses Unentschieden. Der HSV steht auf Platz 4, könnte aber am Montag noch von St. Pauli überholt werden.





Abpfiff. Der HSV kommt nicht über ein 0:0 gegen Bochum hinaus.

90. Min. +1. Die Ecke bringt nichts ein.

90. Min. Es gibt zwei Minuten oben drauf.

90. Min. Die Ecke bringt nichts ein. Aber Jatta holt noch eine heraus.

89. Min. Holtby dringt von links in den Strafraum ein und legt zurück zu Narey. Dessen Schuss wird zur Ecke geblockt. Ist das jetzt noch einmal ein Aufbäumen?

89. Min. Janjicic schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld direkt in die Arme von Riemann.

87. Min. Der HSV kommt noch einmal über Santos auf der linken Seite. Die Kugel kommt dann eher zufällig zu Narey in die Mitte, der seinen Abschluss dann drüber schießt.

85. Min. Jatta nimmt aus 25 Metern Maß und schießt rechts vorbei.

84. Min. Lee haut Mangala in der eigenen Hälfte um – Gelbe Karte.

84. Min. Gelingt hier noch irgendwie ein HSV-Tor? Derzeit ist es wieder ein Gebolze auf beiden Seiten.

81. Min. Es gibt derzeit eine Verletzungsunterbrechung. Zwei Bochumer haben sich gegenseitig abgeräumt.

79. Min. Wechsel bei Bochum: Jetzt darf Ex-HSVer Sam rein, Weilandt hat Schluss.

76. Min. Sakai geht mit ordentlich Tempo auf die Bochumer Abwehrreihe zu und zieht ab. Der Ball geht knapp rechts vorbei.

73. Min. Der Eingewechselte bringt direkt eine Flanke von rechts, die Riemann nur kurz wegfausten kann. Mangala lauert im Hinterhalt und schließt aber nicht direkt ab. Nach der Annahme bleibt er am Gegenspieler hängen.

71. Min. Letzter Wechsel beim HSV: Jatta kommt in die Partie, dafür muss Hwang runter.

70. Min. Jetzt geht es endlich mal wieder schnell beim HSV und gleich hat Sakai auf der rechten Seite Platz. Vor seiner Flanke lässt er noch seinen Gegenspieler aussteigen, doch dann findet seine Hereingabe nur die Arme von Riemann. Wieder nicht konsequent zu Ende gespielt.

69. Min. Wechsel bei Bochum: Ex-HSVer Tesche runter, Maier rauf.

69. Min. Hinterseer versucht es aus der Distanz und schießt drüber.

69. Min. Erste Pfiffe machen sich bemerkbar.

67. Min. Holtby wird von Santos zentral vor dem Tor freigespielt und schießt aus 20 Metern. Die Kugel rutscht ihm über den Schlappen und landet in den Wolken. Man, man, man...

66. Min. Weilandt kommt im Strafraum zum Schuss und zieht flach ab. Pollersbeck ist aber da.

63. Min. Titz reagiert mit einem Doppelwechsel: Janjicic und Lasogga kommen, Hunt und Ito haben Feierabend.

62. Min. Auf dem Feld passiert derzeit gar nichts. Beide Mannschaften übertrumpfen sich in Harmlosigkeit.

59. Min. Hunt spielt zum wiederholten Male einen ganz schwachen Pass und macht somit sämtliche Offensivbemühungen zunichte.

57. Min. Mangala räumt seinen Gegenspieler 30 Meter vor dem Tor ab und die Gäste führen ihren Freistoß schnell aus. Kruse flankt von rechts, doch die Kugel geht ins Toraus.

55. Min. Kruse ist frei durch und das hat einen Grund: Abseits.

54. Min. Narey wird von Hoogland im Mittelfeld abgeräumt – Gelbe Karte.

53. Min. Der HSV lässt den Ball um die Bochumer Abwehr laufen, ehe Ito links an die Kugel kommt und in den Strafraum geht. Von da schießt er drauf und setzt die Kugel rechts vorbei.

51. Min. Holtby wird im Strafraum angespielt und will dann noch einmal ablegen. Ein Bochumer hat was dagegen und klärt.

50. Min. Ein Freistoß der Gäste segelt in den Strafraum, von wo ein Kopfball zentral auf Pollersbeck kommt. Kein Problem für den Schlussmann.

48. Min. Fast das Tor für Bochum! Die Kugel wird auf Kruse in den Strafraum durchgesteckt und der Offensivmann schließt von links aus kurzer Distanz ab. Der Schuss geht knapp rechts vorbei!

46. Min. Narey wird am Sechszehner angespielt und zieht drauf – links vorbei!

46. Min. Es gibt keine Wechsel.

46. Min. Die Gäste stoßen an.

Anpfiff 2. Halbzeit.

Es gab ein paar Chancen auf beiden Seiten, trotzdem macht das Spiel nicht so richtig Spaß. Der HSV muss mehr tun, wenn er siegreich vom Platz gehen will. Die gute Nachricht: Es ist noch alles drin.

Halbzeit. Die Ecke bringt nichts mehr ein.

45. Min. Noch einmal eine Gelegenheit kurz vor der Pause! Hunt zieht aus 20 Metern ab und Tesche fälscht noch leicht ab. Riemann muss sich aber mal richtig strecken, um zur Ecke zu klären!

45. Min. Narey tappt ins Abseits.

42. Min. Der HSV kontert über Ito, der am Strafraum abzieht anstatt noch einmal auf Hunt weiterzugeben. Das hätte er mal lieber machen sollen, denn sein Schüsschen ist kein Problem für Riemann.

39. Min. ... und die wird richtig gefährlich! Santos bringt den Ball in den Rückraum zu Hunt, der umgehend abzieht und den Ball dann knapp rechts vorbeischießt!

39. Min. Santos holt auf der linken Seite eine Ecke heraus....

38. Min. Jetzt geht es mal schnell beim HSV, doch zunächst vertändelt Hwang dann den Ball im Strafraum und anschließend macht es Hunt auch nicht besser.

37. Min. Ito geht nach einer kurz ausgeführten Ecke in den Strafraum und will die Kugel von der linken Seite in den rechten Winkel zirkeln – knapp vorbei!

37. Min. Das macht hier bislang keinen Spaß. Die Hamburger müssen deutlich gefährlicher werden und vor allem mehr Tempo machen.

36. Min. Santos dribbelt aus der eigenen Hälfte bis kurz vor den Bochumer Strafraum, verpasst es aber die Kugel abzuspielen. Dann ist der Ball auch schon wieder weg.

34. Min. Santos schießt die Kugel direkt in die Arme von Riemann.

33. Min. Hwang wird rechts nahe der Eckfahne unsanft von den Beinen geholt. Freistoß.

29. Min. Die Chance für Bochum! Mangala lässt sich den Ball am Mittelkreis abnehmen und lädt so Hinterseer frei vorm Tor ein. Der Bochumer geht aber nicht auf Pollersbeck zu, sondern will ihn aus 35 Metern überlupfen – das geht schief.

28. Min. Bochum kommt jetzt besser in die Partie und traut sich ein wenig in Richtung HSV-Tor. Von rechts segelt eine Flanke in die Mitte, wo Hinterseer steht und seinen Kopfball dann links vorbeisetzt.

26. Min. Der Freistoß kommt auf den langen Pfosten und wird dort geklärt.

25. Min. Hinterseer flankt von links auf den Fünfer, doch van Drongelen steht goldrichtig und klärt. Anschließend kommt Bochum aber auf der linken Seite noch einmal und Narey kann sich nur mit einem Foul behelfen – Gelbe Karte.

22. Min. Und da ist die erste Chance! Ein Bochumer klärt den Ball am eigenen Strafraum per Kopf unfreiwillig zu Hwang, der sofort aus 18 Metern flach draufzieht. Riemann taucht in die linke Ecke ab und pariert.

20. Min. Sakai spielt einen starken Pass die rechte Linie hinunter zu Narey, der dann im Strafraum eine Anspielstation sucht aber nicht findet. Es gibt nur Einwurf.

19. Min. Mangala rutscht kurz vor dem eigenen Strafraum aus und bringt so Kruse zum Stolpern. Die Pfeife von Günsch bleibt stumm, sehr zum Missfallen des Bochumers – schwierige Entscheidung.

18. Min. Unverändertes Bild: Die Hamburger spielen um den gegnerischen Strafraum herum, kommen aber noch nicht zwingend durch. Der letzte Pass wird immer abgefangen. So wartet die Partie noch auf eine wirkliche Torchance.

15. Min. Hwang mit einem unvollendeten Geistesblitz: Kurz vor dem Strafraum versucht er sich plötzlich an einem Pass in die Spitze, womit niemand gerechnet hätte. Doch der Pass ist ein bisschen zu unsauber und ein Bochumer steht im Weg.

14. Min. Der HSV spielt fleißig um den Gäste-Strafraum herum, kommt aber nicht in die gefährliche Zone.

13. Min. Es fällt allerdings auf, dass sich einige Löcher auf der linken Abwehrseite der Hamburger auftun. Die sollten sie schleunigst schließen.

12. Min. Celozzi flankt aus dem rechten Halbfeld, aber in der Mitte ist der HSV zur Stelle.

10. Min. Und wieder erobert der HSV den Ball in der Bochumer Hälfte! Hwang spitzelt seinem Gegenspieler den Ball weg und legt zu Narey, der findet wiederum Holtby in der Mitte am Sechszehner, spielt ihn aber halbhoch an, so dass der Mittelfeld-Mann nicht direkt abschließen kann und geblockt wird. Da war mehr drin!

9. Min. Lee tritt den Ball deutlich zu flach auf den Sechszehner und der HSV klärt mit Sakai.

8. Min. Sakai mit dem ersten Foul der Partie. Sein Tackling gegen Weilandt an der linken Außenlinie war nicht ganz regelkonform – Freistoß.

7. Min. Der HSV presst sehr hoch und wird belohnt. Wieder ist es Holtby, der die Kugel erobert, am Ende springt ein Einwurf raus.

6. Min. Holtby erobert die Kugel im Aufbau der Bochumer. Anschließend geht er mit großen Schritten in Richtung Strafraum und legt in die Mitte zu Narey. Der ist dann zu eigensinnig und schließt schwach aus 20 Metern flach ab. Kein Problem für Riemann.

5. Min. Hunt versucht es mit einem Lupfer in den Strafraum, doch Holtby kommt nicht mehr an die Kugel.

4. Min. Ito leistet sich einen einfachen Fehlpass ins Seitenaus. Da hätte er den Ball nur über drei Meter zu seinem Mitspieler bringen müssen...

2. Min. Im Gegenzug kommt Bochum in den HSV-Strafraum und macht über Kruse Alarm. Dessen flaches Zuspiel auf den Fünfer erreicht dann aber glücklicherweise keiner seiner Mitspieler.

2. Min. Santos hat nach einem Mangala-Zuspiel im linkien Halbfeld sehr viel Platz und verzieht dann aber seine Flanke.

1. Min. Hwang erobert den Ball auf der linken Seite und schmeißt den Turbo an. Doch bis zum Strafraum kommt er dann nicht durch.

1. Min. Das Spiel wird zunächst über Pollersbeck und Bates aufgebaut.

1. Min. Der HSV stößt an.

Anpfiff.

- Die Gästefans haben schon einmal ein wenig Pyro angemacht. Der Anpfiff verzögert sich.

- Die Kapitäne Hunt und Celozzi sind bei der Platzwahl.

- Die Mannschaften betreten den Rasen. Es ist angerichtet!

- Es haben übrigens wieder deutlich über 50.000 Menschen ins Stadion gefunden – großartig!

- Schiedsrichter der Partie ist Christof Günsch aus Marburg.

- Die Gäste starten wie folgt: Riemann - Celozzi, Hoogland , Gyamerah , Danilo - Losilla , Tesche - Weilandt , Kruse , Lee - Hinterseer

- Damit müssen sich Arp und Lasogga zunächst mit der Bank begnügen. Daneben sitzen Mickel, Lacroix, Janjicic, Jatta und Moritz.

- Die Aufstellungen sind da! So startet der HSV: Pollersbeck - Sakai , Bates , van Drongelen , Santos - Mangala - Hwang , Hunt, Holtby , Ito - Narey

-Heute kommt es auch zum großen Wiedersehen mit Ex-HSVer Sidney Sam! Der Bochumer stand einst sechs Jahre im Dienste des HSV. Mein Kollege Simon Braasch hat ihn im Vorfeld der Partie zum Interview getroffen, das Sie hier nachlesen können.

- Für Christian Titz stellt sich vor dem Spiel vor allem in der Offensive eine heikle Aufgabe. Bei den vergangenen beiden Partien im Volkspark blieben die Rothosen torlos – ein Zustand, der bei einem Blick auf die Offensivabteilung des HSV ein wenig ratlos macht. Denn Titz hat die Qual der Wahl: Mit Narey, Hwang, Lasogga und Arp bieten sich gleich vier hochkarätige Stürmer für die Startelf an. Wir dürfen gespannt sein, wer den Knoten platzen lassen soll.

- Bochum rangiert derzeit mit drei Punkten weniger als der HSV auf Platz 8 der Tabelle. Ein richtiger Leistungstrend ist aber auch bei den Gästen nicht feststellbar. Mal schossen die Ruhrpottler Ingolstadt mit 6:0 aus dem Stadion, dann folgten wieder Niederlagen gegen Dresden und Heidenheim. Zuletzt gewann das Team von Robin Dutt mit 1:0 gegen Bielefeld.

- Die Hamburger taten sich zuletzt schwer. Unvergessen ist die 0:5-Pleite gegen Regensburg, auf die zwei lahme 0:0-Spiele gegen Fürth und im Stadtderby folgten. Zumindest vor der Länderspielpause konnten die Rothosen mal wieder einen Dreier einfahren (2:1 gegen Darmstadt). Unterm Strich reichen die Resultate noch für Platz 4. Mit einem Sieg heute, würde man jedoch punktgleich mit dem Tabellenführer Köln ziehen.

-Moin und herzlich Willkommen zum Spiel HSV gegen Bochum!