Hotel, Hitze, Handyfotos: So startete der Ibiza-Trip der HSV-Helden

Die Nacht auf Dienstag dürfte kurz gewesen sein für die Aufstiegshelden des HSV. Um kurz vor 22 Uhr, direkt nach dem feierlichen Umzug um die Binnenalster und der Rückkehr zum Rathaus, waren Spieler, Staff, Bosse, Mitarbeiter sowie ihre Partnerinnen und Partner am Montagabend im „Lascana Beach Club“ in Mundsburg angekommen. Dort wurde noch ein paar weitere Stunden gefeiert, ehe es für das Gros der Spieler ins Bett ging – und frühmorgens wieder hoch. Denn der Flieger nach Ibiza wartete auf Davie Selke, Immanuel Pherai und Co.

Nach 0 Uhr hatte der Nationalspieler Surinames auf Social Media noch ein Video gepostet, das Ludovit Reis feiernd hinter einem Tresen des „Lascana Beach Club“ zeigte. Und gegen 7 Uhr in der Früh teilte Pherai auf Snapchat dann einen Schnappschuss vom Flughafen: Flugticket in der rechten Hand, Koffer vor ihm auf dem Boden und an seinem Oberkörper eine bunte Camouflage-Jacke. Urlaubsmodus: aktiviert. Und ein paar Stunden später waren die Spieler dann angekommen im „Rock Spa at Hard Rock Hotel Ibiza“. Auch diese Unterkunft verriet Pherai seinen Followern.

HSV-Profi Pherai verrät das Hotel – Selkes Frau staunt noch

Das im Südosten der Spanien-Insel gelegene Hotel wirbt auf seiner Website mit „einer Umgebung von Weltklasse“. Im Außenbereich gibt es einen großen Pool – und das Mittelmeer ist direkt nebenan. Auch Angreifer Selke stürmte am Nachmittag bei rund 24 Grad Außentemperatur ins kühle Wasser, wie ein Foto in seiner Instagram-Story belegt. Auf einer Strandliege genoss der 30-Jährige noch ein paar Früchte. Sie lassen es sich gutgehen, die Aufsteiger.

Vermutlich ziemlich zeitgleich ließ Evelyn Selke, die Ehefrau des HSV-Profis, auf ihrem Instagram-Account noch mal den Montagabend Revue passieren. „Ich bin noch totmüde, aber ich will einfach noch mal sagen: Was war das eigentlich gestern? (…) Das war geisteskrank auf diesem Partytruck in Hamburg“, staunte Frau Selke leicht heiser. „Ich habe so etwas noch nie erlebt, wirklich. Ich muss es selbst noch voll realisieren. Es war einfach nur krass.“

Für alle Beteiligten war es ein unvergessliches Erlebnis. Und die Aufstiegshelden selbst werden nach dem Highlight in der Hamburger City noch ein bisschen weiterfeiern. Aber nicht nur die: Viele Mitglieder des HSV-Staffs, darunter Trainer, Physios und Betreuer, brachen am Dienstagnachmittag ebenfalls in die spanische Sonne auf. Die zweite Reisegruppe hob nicht so früh ab wie das Team, flog erst später über München und landete gegen Abend auf Ibiza. Dort wurden sie dann von Pherai und Co., die den ersten Strandtag bereits hinter sich hatten, freudig empfangen. Auch William Mikelbrencis und Alexander Røssing-Lelesiit teilten am Abend Handyfotos von Hotel-Balkon und Meer.