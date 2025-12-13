Hoffenheim – HSV im Liveticker: Holen die die Hamburger den ersten Auswärtssieg?

Nach zuletzt zwei Liga-Erfolgen in Folge (2:1 gegen Stuttgart & 3:2 gegen Werder Bremen) will der HSV auch auswärts seinen ersten Dreier in dieser Saison holen. Gegen die TSG Hoffenheim könnte das eine schwere Aufgabe werden. Mut macht beim Gastspiel bei einer der formstärksten Mannschaften der Liga vor allem eines: Zwischen 10.000 und 15.000 HSV-Fans werden in Sinsheim erwartet und werden vielleicht dafür sorgen, dass sich das eigentliche Auswärtsspiel fast schon wie eine Heim-Kulisse anfühlt. Holen die Hamburger den dritten Liga-Sieg in Folge? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine spielentscheidende Szene. Um 15.30 Uhr geht es los!

Das Spiel im Liveticker