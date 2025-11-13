„Hoffe, dass es so bleibt“: Vuskovic schwärmt vom HSV

Luka Vuskovic ist ein gefragter Mann. In der Bundesliga wurde er wegen seiner starken Leistungen zum zweiten Mal als „Rookie des Monats“ ausgezeichnet, unter der Woche ging ein Video viral, wie er einen Teamkollegen im Training tunnelt und auch sportlich steht er in Kroatien nun wieder im Schaufenster. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Färöer am Freitag (20.45 Uhr) darf der 18-jährige Innenverteidiger sein zweites Länderspiel für das A-Nationalteam absolvieren. Das versprach Trainer Zlatko Dadic bereits. Über den HSV äußerte sich die Leihgabe der Tottenham Hotspur ebenfalls.

„Wir haben gesprochen, es ist eine große Ehre, er hat mir sein Vertrauen ausgesprochen. Ich hoffe, dass ich ein gutes Spiel machen werde und wir uns die WM sichern können“, dankte Vuskovic Nationalcoach Dadic auf einer Pressekonferenz des kroatischen Verbandes. Auf eben dieser gab er auch weitere Einblicke in seine Zeit beim HSV. Dabei geriet er regelrecht ins Schwärmen.

Vuskovic überzeugt mit starken Werten

„Ich bin mit allem zufrieden“, sagte Vuskovic. „Die Trainer unterstützen mich, die Mitspieler sind super, die Fans auch, ich habe nichts Negatives zu sagen.“ Wie wohl er sich in Hamburg fühlt, zeigt er jede Woche auf dem Platz. Mit 59 gewonnenen Kopfballduellen führt das Abwehrtalent das Ranking der Bundesliga an.

Luka Vuskovic sprach auf einer Pressekonferenz des kroatischen Verbandes über den HSV. imago/Pixsell Luka Vuskovic sprach auf einer Pressekonferenz des kroatischen Verbandes über den HSV.

Mit über 70 Prozent gewonnener Zweikämpfe insgesamt rangiert er ligaweit auf dem zweiten Platz. „Alles läuft super für mich, ich hoffe, dass es so bleibt“, so Vuskovic, der sein Können nun auch in seiner Heimat zeigen will.

Das könnte Sie auch interessieren: Dänemark-Comeback geplatzt: HSV-Stürmer Poulsen erneut verletzt

Wie es in der kommenden Saison für ihn weitergeht, weiß derzeit noch niemand. Klar ist nur, dass Stammverein Tottenham über seine Zukunft entscheiden wird, auch wenn Vuskovic in einem Interview in der letzten Länderspielperiode den Wunsch äußerte, mit seinem noch gesperrten Bruder Mario zusammen beim HSV auflaufen zu wollen. Dieses Mal äußerte er sich etwas verhaltener, verriet, dass er mit Tottenham im Austausch sei. „Ich stehe mit einigen Leuten im Verein in Kontakt. Sie verfolgen mich, wir unterhalten uns. Es ist schwer zu sagen, wie die nächste Saison aussehen wird. Im Moment konzentriere ich mich auf den HSV“, sagte er. Letzteres gelingt ihm trotz des aufkommenden Trubels bisher ausgezeichnet.