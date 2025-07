Die Fans im Volkspark staunen dieser Tage nicht schlecht, wie viele Personen während der Einheiten um die Profis herumwuseln. Nach dem Aufstieg hat der HSV auch seinen Trainer- und Analysestab den neuen Gegebenheiten angepasst. Chefcoach Merlin Polzin kann sich auf neun Helfer an seiner Seite verlassen. Hand in Hand arbeiten sie alle am großen Ziel Klassenerhalt. Die MOPO stellt den größten Trainerstab der HSV-Geschichte vor: Wer kümmert sich um was?