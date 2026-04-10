Heung-min Son: Vom schüchternen HSV-Austauschschüler zum Weltstar

Zum HSV kam Heung-min Son als eine Art Austauschschüler aus Südkorea. Er galt zwar als talentiert und durfte gelegentlich bei den Profis mittrainieren – doch eine solch außergewöhnliche Karriere hätten ihm damals vermutlich die wenigsten zugetraut. Son gelang nach seinem Abschied vom HSV ein raketenhafter Aufstieg. Später spielte er in der englischen Premier League, gewann die Europa League und sein Marktwert schoss auf 90 Millionen Euro. Aus dem schüchternen Jungen wurde ein echter Fußball-Weltstar. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Im Herbst 2008 startet der HSV ein damals einmaliges Projekt. Der Verein kooperiert mit dem Koreanischen Fußball-Verband (KFA) und ermöglicht drei 16-Jährigen eine Art Austauschprogramm. Sie dürfen nach Hamburg reisen, dort im HSV-Internat wohnen und sich für ihren großen Traum vom Profi-Fußball in Europa empfehlen. Nach einer Sichtung in Südkorea werden drei Jungs ausgewählt: Kim Min Hyeok, Kim Jong Pil und Son Heung Min.

Heung-min Son kommt als Austausch-Spieler zum HSV

Es ist eigentlich ein pädagogisches Projekt, das der HSV damals gemeinsam mit dem Deutsch-Koreanischen Sport- und Kulturverein (DKSV) initiiert. Man möchte jungen Spielern aus Südkorea die Chance geben, in Europa Fuß zu fassen, weil sie im asiatischen Raum weniger gute Voraussetzungen für eine Profi-Laufbahn haben. Wohl kaum jemand hätte jedoch damit gerechnet, dass einer der drei Teenager mit diesem Austausch-Programm eine Weltkarriere starten würde.

„Ich war gelangweilt vom Fußball in Korea, hier gibt es viel bessere Voraussetzungen. Wir haben nur einmal am Tag, aber dafür drei bis vier Stunden trainiert, und alles war viel strenger als hier. Hier ist alles besser. Am liebsten würde ich für immer in Deutschland bleiben.“ Heung-min Son im Herbst 2008 im „Abendblatt“ über das HSV-Experiment

Son kommt als junger Südkoreaner zum HSV und posiert hier im Trainingslager für sein erstes Fotoshooting. WITTERS Son kommt als junger Südkoreaner zum HSV und posiert hier im Trainingslager für sein erstes Fotoshooting.

Ein Jahr lang spielt das Trio im Nachwuchs des HSV, in erster Linie in der U17 und U19. Während die beiden anderen nach Ablauf des Austauschjahres wieder nach Südkorea zurückkehren, bleibt Son (in seiner Heimat als 손흥민 bekannt) in Hamburg. In ihm sieht der HSV echtes Potenzial und baut ihn für die Profi-Mannschaft auf, für die er in der Saison 2010/11 debütiert. Der koreanische Angreifer erhält mit seinem 18. Geburtstag seinen ersten Profivertrag und kommt in mehreren Vorbereitungsspielen zum Einsatz.

HSV-Trainer Armin Veh ist sofort begeistert von Son

Und dort hinterlässt Son bleibenden Eindruck. Der damalige HSV-Trainer Armin Veh zeigt sich begeistert von dem Youngster, nimmt ihn fest in den Profi-Kader auf und plant mit ihm in der Bundesliga. Und Son enttäuscht nicht, sondern schlägt direkt ein: Gleich bei seinem Debüt beim 1. FC Köln (2:3) erzielt der Südkoreaner prompt sein erstes Tor. In seiner ersten Saison steuert Son drei Treffer in 13 Spielen bei.

„Vom ersten Tag an hat mir der Junge gefallen. Der wird seinen Weg machen. Wie er spielt und beidfüßig schießt – das ist ein Juwel.“ HSV-Trainer Armin Veh über Son im Sommer 2010

In den beiden folgenden Jahren wird der von den Fans liebevoll „Sonny“ genannte Stürmer zum Stammspieler beim HSV. In der Saison 2012/13 gelingen ihm zwölf Tore und zwei Vorlagen, was ihn auf dem Transfermarkt umworben macht. Mehrere Top-Klubs bekunden Interesse an einem Transfer – und die Hamburger können Son nicht halten. Er wechselt zu Bayer 04 Leverkusen und spielt dort nicht nur ganz oben in der Bundesliga mit, sondern kommt auch in der Champions League zum Einsatz.

Nach seinem Wechsel vom HSV nach Leverkusen gelingt Son der internationale Durchbruch. WITTERS Nach seinem Wechsel vom HSV nach Leverkusen gelingt Son der internationale Durchbruch.

In Leverkusen gelingt Son endgültig der Durchbruch. Zwei Jahre lang läuft er für die „Werkself“ auf, trifft in der Bundesliga immer zweistellig und empfiehlt sich zudem in der Champions League gegen Weltklasse-Mannschaften wie Manchester United, Paris Saint-Germain oder Atlético Madrid. Außerdem nimmt er mit der Nationalmannschaft von Südkorea an der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien teil und erzielt dort in der Vorrunde sein erstes WM-Tor.

Über Leverkusen findet er den Weg zu Tottenham Hotspur

Mit seinen konstant starken Leistungen macht Son internationale Top-Vereine auf sich aufmerksam. Im August 2015 wechselt der Südkoreaner zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League, wo er auf Anhieb Stammspieler wird und Top-Vorbereiter für Torjäger Harry Kane. Auch in England, einer der besten Ligen der Welt, erzielt Son jede Saison mindestens zehn Tore, darunter 2020 sogar das „schönste Tor der Welt“, das mit dem FIFA-Puskás-Preis ausgezeichnet wird. Im Jahr 2022 wird er mit 23 Treffern Torschützenkönig der Premier League – als erster asiatischer Spieler überhaupt. Dafür wird er für den renommierten Ballon d’Or als bester Spieler der Welt nominiert.

Ein Moment, von dem Son bis heute zehrt: das Tor gegen Deutschland bei der WM 2018, als Südkorea sensationell mit 2:0 gewann imago/Matthias Koch Ein Moment, von dem Son bis heute zehrt: das Tor gegen Deutschland bei der WM 2018, als Südkorea sensationell mit 2:0 gewann

Und auch in der Nationalmannschaft sammelt Son weiter kräftig Erfolge. 2018 wird er zum Kapitän von Südkorea ernannt und führt die Auswahl unter anderem zur WM 2018 in Russland, als er in der Vorrunde beim Sensationssieg gegen Deutschland (2:0) selbst trifft. Kurz darauf gewinnt das Team die Goldmedaille bei den Asienspielen.

„Ich ging in sehr jungen Jahren nach Deutschland und habe viele sehr schwierige Momente durchgemacht. Ich habe viel Rassismus erfahren. Und ich denke, tief in meinem Herzen wollte ich immer eines Tages meine Rache dafür. Als ich die Deutschen weinen sah … da habe ich meine Rache bekommen. Deshalb wird dieses Spiel mit immer am meisten in Erinnerung bleiben.“ Heung-min Son nach dem 2:0-Sieg gegen Deutschland bei der WM 2018

Vier Jahre später erreicht Son mit der südkoreanischen Nationalelf bei der WM 2022 in Katar erstmals die K.o.-Runde. Siebenmal wählten ihn die Fans bereits zum Spieler des Jahres in Südkorea. Mit über 140 Einsätzen ist er zudem mittlerweile Rekord-Nationalspieler.

Son lässt seine Karriere nun in den USA ausklingen

Den größten Erfolg seiner Karriere feiert der Flügelspieler, der seit 2023 auch Kapitän bei Tottenham ist, aber im Jahr 2025. Überraschend führt er seine Mannschaft zum Gewinn der Europa League und damit zum ersten internationalen Titel des Londoner Vereins seit 1984. Mit dem Europa-League-Triumph beendet Son seine Laufbahn in England nach zehn Jahren und mit einem zwischenzeitlichen Marktwert von 90 Millionen Euro.

2025 feiert Son mit Tottenham Hotspur mit dem Gewinn der Europa League seinen größten Titel. WITTERS 2025 feiert Son mit Tottenham Hotspur mit dem Gewinn der Europa League seinen größten Titel.

Derzeit spielt Son in den USA in der Major League Soccer (MLS) und lässt dort – wie viele Fußballprofis – seine Karriere ausklingen. Im Alter von 33 Jahren wechselt er im Sommer 2025 für eine Rekord-Ablösesumme von 26 Millionen Dollar zum Los Angeles FC und kickt dort in der MLS unter anderem gegen Superstars wie Lionel Messi oder Thomas Müller. Er ist übrigens der Einzige des Trios von damals, die über den HSV den Sprung in die Welt geschafft haben. Kim Jong-pil spielte überwiegend in der 2. Liga Südkoreas und Japans, Kim Min-hyeok wurde in Südkorea immerhin Stammspieler und zweimal Meister. Die märchenhafte Karriere von Son aber überstrahlt alles.