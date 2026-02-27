Heuer Fernandes zur WM? HSV-Trainer Polzin reagiert auf Experten-Meinung

Seit zwölf Jahren schon hat der HSV keinen aktuellen deutschen Nationalspieler mehr in seinen Reihen, Marcell Jansen war im März 2014 der letzte Hamburger, der mal für das DFB-Team auflief. Geht es nach den Ex-Nationalspielern Stefan Effenberg und René Adler, könnte sich das bald ändern. Beide brachten zuletzt Daniel Heuer Fernandes als dritten Keeper für die WM im Sommer ins Gespräch. Hätte sich der HSV-Schlussmann diese Chance verdient? Sein Trainer Merlin Polzin nahm die Lobeshymnen zur Kenntnis – und reagierte vor der Partie gegen RB Leipzig (Sonntag, 19.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) darauf.

In knapp drei Wochen wird Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die Test-Länderspiele in der Schweiz (27.3.) und in Stuttgart gegen Ghana (30.3.) bekannt geben. Zuletzt kam die Diskussion rund um Heuer Fernandes in Gang – und es könnte spannend werden: Durchaus möglich, dass Nagelsmann (wie zuletzt im November) zunächst vier Keeper nominiert. Hat der HSV-Keeper eine Chance?

HSV-Trainer Polzin hält große Stücke auf Heuer Fernandes

Polzin wurde danach in der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel gefragt – und vertritt eine klare Sichtweise. „Ich halte wenig davon, dass es meine Aufgabe ist, irgendwelche Zukunftsperspektiven für Nationalmannschaften in den Raum zu stellen“, so der 35-Jährige der fortfuhr: „Sicherlich ist es so, dass Ferro gute Leistungen gezeigt hat. Aber es würde uns nicht gut zu Gesicht stehen, wenn wir jetzt als HSV anfangen, nach einer stabilen ersten Phase der Saison zu spekulieren, was mit einzelnen Spielern oder unserem Verein in naher Zukunft passiert.“

Ein defensives Vorgehen des HSV-Trainers, das Sinn macht. Polzin möchte sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, allzu vorlaut Nominierungen seiner Profis einzufordern und Nagelsmann zu vergrätzen. „Wir liefern da vielleicht langweilige Antworten oder geben keinen Grund, Schlagzeilen zu liefern“, so der Trainer. „Aber nicht aus dem Interesse, dass wir etwas verhindern wollen, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es so der richtige Weg ist. Das ist auch der Weg, den Ferro bislang in seiner Karriere gegangen ist – er hat sehr hart gearbeitet und ist auch mit Rückschlägen gut umgegangen.“

Heuer Fernandes ist in dieser Saison der große Rückhalt des HSV

Seine Meinung über Heuer Fernandes, der sich aktuell in Vertragsverhandlungen mit dem HSV befindet, ist allerdings enorm hoch. Der Keeper entpuppt sich auch nach dem Aufstieg als großer Rückhalt seines Teams, leistete sich überdies in dieser Spielzeit kaum einen nennenswerten Patzer. Das Fachmagazin „kicker“ listet Heuer Fernandes mit einer Durchschnittsnote von 2,82 sogar als besten Keeper der Liga.

Polzin will mehr davon sehen: „Seine Aufgabe wird es sein, am Sonntag gut zu performen. Alles andere kommt dann so, wie es kommen sollte.“ Vielleicht wird dann aus einer Außenseiterchance sogar eine richtige auf einen Nagelsmann-Anruf.