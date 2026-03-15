Heuer Fernandes spricht über HSV-Vertrag: Ein brisantes Detail verändert jetzt alles!

Auch wenn er es wahrscheinlich nicht zugeben mag, wird Daniel Heuer Fernandes in den kommenden Tagen wohl ganz besonders aufmerksam auf sein Handy schauen – insbesondere dann, wenn eine ihm bislang noch unbekannte Nummer aufleuchten sollte. Der Grund: Am kommenden Donnerstag benennt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die Länderspiele in der Schweiz (27.3.) und gegen Ghana (30.3.), zuletzt wurde ihm von mehreren Experten nahegelegt, Heuer Fernandes doch mal eine Chance als drittem Keeper einzuräumen. Doch nicht nur über diese theoretischen Aussichten sprach der HSV-Keeper am Samstagabend nach dem 1:1 gegen Köln, sondern auch über die laufenden Vertragsgespräche mit dem HSV. Allem Anschein nach könnte bereits in Kürze eine überraschende Entscheidung bevorstehen.

Wirklich zufrieden war er nicht mit der eher mageren Darbietung im Aufsteiger-Duell, bezüglich der HSV-Leistung stimmte Heuer Fernandes in den Chor seiner Mitspieler ein. „Das war sicher nicht unsere beste Leistung“, räumte er ein, stellte aber fest: „Wir haben das Spiel zumindest nicht verloren. Jeder Punkt hilft uns.“

HSV-Keeper Heuer Fernandes vollzog einen Berater-Wechsel

Geholfen hat der Schlussmann in dieser Saison nicht nur seinem Verein sondern auch sich selbst. Durch zumeist gute bis starke Leistungen untermauerte der 33-Jährige seinen Status als klare Nummer eins der Hamburger, auch deshalb herrscht eine gewisse Brisanz rund um seinen im Sommer auslaufenden Vertrag – denn zumindest bei ausländischen Vereinen soll sich Interesse an einer Verpflichtung des Keepers regen. Auch die Tatsache, dass sich Heuer Fernandes jüngst von seinem langjährigen Berater Patrick Williams und der Agentur „Wasserman“ trennte, schürten die Gerüchte, dass womöglich ein Abgang bevorstehen könnte. Mit seiner früheren Agentur „Roof“ steht der Nachfolger bereits fest.

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Am Samstagabend nun allerdings berichtete „Bild“ als erstes Medium von einer Klausel in Heuer Fernandes‘ aktuellem HSV-Vertrag, die die Sachlage komplett verändert. Demnach würde sich der Kontrakt des Keepers im Falle des Klassenerhalts automatisch um eine weitere Saison bis Sommer 2027 verlängern. Entsprechend läge für den HSV deutlich weniger Druck auf den Gesprächen, denn die Zeichen deuten acht Spieltage vorm Saisonende klar auf einen Verbleib in Liga eins hin. Auch die MOPO kann die Existenz der Klausel bestätigen.

HSV-Vertrag des Keepers verlängert sich bei Klassenerhalt!

Der Keeper war um eine sachliche Einordnung der Dinge bemüht. „Man wird sich natürlich zusammensetzen, es werden Gespräche geführt“, ließ Heuer Fernandes nach dem Köln-Spiel wissen. „Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, sondern die meines Beraters und vom Verein. Im Fußball gibt es natürlich Geschichten, die kannst du einfach auch nicht steuern.“ Für ihn steht fest: „Ich schaue auf meine Leistung und bin froh, dass ich diese Leistung jede Woche bringen kann. Darauf liegt mein Fokus, die anderen Dinge regeln sich in der Zukunft. Ich kann da leider keinen Zeitpunkt nennen.“

Für Torhüter Daniel Heuer Fernandes geht es im Saisonendspurt um die HSV-Zukunft. IMAGO/Steinsiek.ch Für Torhüter Daniel Heuer Fernandes geht es im Saisonendspurt um die HSV-Zukunft.

Klar ist: Heuer Fernandes möchte seine starken Leistungen in der Bundesliga vergolden. Beim HSV böte sich ihm diese Chance nur durch eine Verlängerung über mehrere Jahre hinweg und einer damit verbundenen Gehaltsaufstockung. Greift lediglich die Klausel für eine weitere Saison, wäre diese Chance dahin. Dann müsste in der kommenden Saison erneut gepokert werden. Sollte Heuer Fernandes den HSV im Sommer aber verlassen wollen, könnte – anders als bislang vermutet – eine Ablöse fällig sein. Für den HSV dürfte eine Grundsatzentscheidung anstehen: Will man den Keeper langfristig binden? Oder wird womöglich beidseitig eine Trennung im Sommer angestrebt? Zumindest aus Vereinssicht deutete darauf bislang nichts hin.

Erhält Heuer Fernandes eine Chance im Nationalteam?

Ob der Torwart möglicherweise als WM-Teilnehmer und Mitglied des DFB-Teams in die neue Saison starten wird, steht noch nicht fest. Zuletzt brachten Ex-Nationalkeeper René Adler und insbesondere der frühere Bayern-Star Stefan Effenberg Heuer Fernandes als mögliche Option für Nagelsmann ins Gespräch. Klar, dass der HSV-Keeper dies mit Wohlwollen registrierte.

„Es bedeutet mir schon viel, weil es bedeutet, dass meine Leistung auch gesehen wird“, stellte er fest. „Und dass es dann ein Fachmann wie Stefan ist, der sich so äußert. Da bin ich natürlich froh, sowas zu hören.“ Und weiter: „Es ist harte Arbeit, ich weiß, dass ich weitermachen muss und ich werde mich nicht darauf ausruhen. Ich werde mich weiter auf meine Arbeit konzentrieren und dann hoffe ich, dass er es noch weiterhin sagen kann.“

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In ein paar Tagen wird Heuer Fernandes wissen, ob er eine Chance hat, als dritter Keeper mit dem DFB-Team zur WM zu fahren. Nur wenn Nagelsmann ihn für die anstehenden Test-Länderspiele beruft, hätte er eine realistische Chance. Doch um einer allzu großen Enttäuschung vorzubeugen: Wenig spricht dafür, dass der Bundestrainer Effenbergs Aufforderung folgen wird. Bei Heuer Fernandes dürfte dennoch zumindest bis Donnerstag eine Spannung der bislang unbekannten Art vorherrschen.