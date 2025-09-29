Er hat es wieder getan! HSV-Held Heuer Fernandes erklärt sein Elfer-Geheimnis

Nach dem 0:0 bei Union Berlin blieb den HSV-Fans insbesondere eine Erkenntnis: Wenn der Gegner einen Elfmeter zugesprochen bekommt, ist das noch lange kein Grund, Trübsal zu blasen. Denn Daniel Heuer Fernandes weiß, wie man Strafstöße pariert. An der Alten Försterei wurde Hamburgs Keeper einmal mehr zum Helden des Spiels, als er gegen Unions Andrej Ilic parierte (10.). Anschließend gab er sein Elfer-Geheimnis preis.

Merlin Polzin redete gar nicht erst um den heißen Brei herum. „Wir müssen uns wieder bei Ferro bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat“, ließ der HSV-Trainer in Richtung seines Torwarts wissen, der nach seiner Sahne-Leistung aus der Vorwoche gegen Heidenheim (2:1) den nächsten starken Tag erwischte. Nicht zum ersten Mal bewies er dabei starke Nerven.

HSV-Keeper Heuer Fernandes ist ein Elfmeter-Killer

Das Halten von Strafstößen zählt längst zu Heuer Fernandes‘ Paradedisziplin. Bereits zum neunten Mal in seiner Profikarriere parierte er in einem Ligaspiel einen Elfmeter. In der Saison 2021/22 hatte er den HSV mit insgesamt vier gehaltenen Elfern bis ins Halbfinale des DFB-Pokals geführt.

Woher aber kommt diese Stärke? „Erstmal bin ich froh, dass es ein wichtiger Elfer war, den ich halten konnte“, erklärte der Keeper nach dem Abpfiff. „Bei einer so defensiv starken Mannschaft wie Union früh in Rückstand zu geraten, kann eklig werden.“

Unions Ilic scheitert an HSV-Keeper Heuer Fernandes

Über sein Elfer-Geheimnis sagte er: „Es ist immer ein Stück von allem. Ein bisschen Vorbereitung und ein Gespür im Spiel – das war heute das Richtige, und deshalb bin ich froh, dass ich der Mannschaft so helfen konnte.“ Heuer Fernandes macht sich vor den Partien schlau, wohin die Schützen des Gegners am liebsten schießen, achtet vor der Ausführung dann aber auch extrem auf die Körpersprache seines Gegenübers. Diesmal kam ihm aber auch zugute, dass Ilic seinen Versuch schlecht platzierte.

Daniel Heuer Fernandes wird nach seinem gehaltenen Elfmeter von Luka Vuskovic gefeiert. IMAGO/dts Nachrichtenagentur Daniel Heuer Fernandes wird nach seinem gehaltenen Elfmeter von Luka Vuskovic gefeiert.

Ein schöner Abend für Heuer Fernandes, der seinen Stammplatz im Duell mit Keeper-Konkurrent Daniel Peretz mittlerweile zementiert hat. Und doch störte es ihn, dass der HSV zwei Punkte in Köpenick liegen ließ: „Ich hatte das Gefühl, dass hier mehr drin war. Aber wie die Mannschaft und ich alles verteidigt haben in so einem engen Spiel, das spricht wieder für uns – und zeigt, dass wir die Liga angenommen haben.“

Für Heuer Fernandes war es nach dem 0:0 zum Auftakt in Gladbach bereits die zweite weiße Weste der Saison – und der nächste Beleg dafür, dass sich der 32-Jährige längst an die neue Spielklasse gewöhnt hat.