Heißer Poker auf der Zielgeraden: Bleibt Grønbæk beim HSV? So ist der Stand

Kaum eine andere Ländervorwahl wird im Volkspark derzeit so oft gewählt wie die 0033. Die Drähte zwischen den HSV-Bossen und ihren Kollegen beim französischen Erstligisten Stade Rennes laufen heiß, denn es muss eine Lösung her: Aktiviert der HSV auf den letzten Drücker noch die Kaufoption auf Albert Grønbæk? Oder findet sich eine andere Lösung? Die Entscheidung steht kurz bevor.

Der Mittelfeldmann erfreut sich zurzeit bester Laune, nur zu gern nimmt Grønbæk die Verlängerung seiner Saison in Kauf. Kommenden Mittwoch feiert der 25-Jährige in Lüttich sein Comeback in Dänemarks Nationalteam und will gegen WM-Teilnehmer Kongo überzeugen. Die Belohnung für seine zum Saisonende hin guten Leistungen im HSV-Trikot, durch die er in Hamburg plötzlich zum Leistungsträger wurde. Aber wird er den Dress mit der Raute auch in der kommenden Saison überstreifen?

Rennes will dem HSV in Sachen Ablöse nicht entgegenkommen

Die Gespräche sind in vollem Gange, bislang steht nach MOPO-Informationen nur eines fest: Rennes wird die mit dem HSV vereinbarte Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro nicht reduzieren. Das teilten die Franzosen Grønbæks Berater Ebbe Sand mit und beharrten auch trotz Nachfragen auf ihrem Standpunkt.

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Nun ist der HSV am Zug. Anders als ursprünglich vermutet, müssen sich die Hamburger allerdings nicht bis Ende dieser Woche entscheiden, sondern haben noch einen Tick länger Zeit. Anfang der kommenden Woche aber muss Sportdirektor Claus Costa den Franzosen gegenüber kommunizieren, ob der HSV die Option zum vollen Preis zieht – oder eben nicht.

Der HSV prüft verschiedene Modelle, um Grønbæk halten zu können

Um nicht unnötig unter Zugzwang zu geraten, prüfen die Bosse parallel anderweitige Möglichkeiten, sich mit ihren Stade-Kollegen zu einigen. Verschiedene Modelle werden diskutiert, darunter auch eine erneute Leihe mit möglicher anschließender Kaufpflicht.

Ursprünglich hätte der HSV auch darauf zocken können, die bestehende Option verstreichen zu lassen und auf eine geringere Ablöse zu hoffen. Die Hoffnung, dass der Däne günstiger wird, haben die Verantwortlichen aber mittlerweile so gut wie aufgegeben. Auch, weil Grønbæk als nun wieder aktueller Nationalspieler nochmal ein Stück wertvoller wird.

Rennes hat keine Verwendung mehr für Grønbæk

Offen, wie der Poker letztlich endet. Im Volkspark ist man allerdings vorsichtig optimistisch, dass sich eine Lösung finden lässt – weil grundsätzlich alle daran interessiert sind. Der HSV will Grønbæk halten, der Spieler möchte in Hamburg bleiben und Rennes hat keine Verwendung für ihn. Wie viel Kohle aber ist dem HSV die Lösung des Grønbæk-Problems wert?

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Erschwerend kommt für Costa hinzu, dass er zahlreiche andere Baustellen zu bearbeiten hat. So hofft der HSV weiterhin darauf, den von Arsenal geliehenen Fábio Vieira fest verpflichten zu können. Dafür aber müsste die vereinbarte Kaufoption (rund 20 Millionen Euro) auf etwa die Hälfte reduziert werden. Zudem sucht der HSV einen Nachfolger für Abwehrchef Luka Vuskovic (nach Leihe zurück zu Tottenham), Schienenspieler für die rechte und linke Außenbahn sowie zwei, möglicherweise sogar drei Angreifer. Das alles kostet reichlich Geld. Klar, dass die Bosse bei dieser Gesamtlage finanziell bei Grønbæk nach Möglichkeit nicht gleich All-in gehen wollen …