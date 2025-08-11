Jordan Torunarigha wirkt bisher nicht wie die Soforthilfe für die HSV-Abwehr. Trotzdem scheint der Rotsünder von Mallorca auf seiner Position konkurrenzlos zu sein. Andernorts laufen viele heiße Duelle. Und die Testpleite hat Indizien geliefert, wer die letzten Stammplätze kriegen dürfte. Sieben Profis sind klar im Vorteil, Luka Vuskovic ist nicht dabei. Noch nicht?



