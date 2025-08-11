mopo plus logo
Daniel Elfadli gestikuliert vor Jordan Torunarigha

Daniel Elfadli (l.) und Jordan Torunarigha hatten Probleme, die HSV-Abwehr gegen Mallorca zu sortieren. Foto: WITTERS

paidHeißer Kampf um die Startelf-Plätze des HSV – darum ist Vuskovic (noch) nicht dabei

Jordan Torunarigha wirkt bisher nicht wie die Soforthilfe für die HSV-Abwehr. Trotzdem scheint der Rotsünder von Mallorca auf seiner Position konkurrenzlos zu sein. Andernorts laufen viele heiße Duelle. Und die Testpleite hat Indizien geliefert, wer die letzten Stammplätze kriegen dürfte. Sieben Profis sind klar im Vorteil, Luka Vuskovic ist nicht dabei. Noch nicht?

