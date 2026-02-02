Deadline Day beim HSV: Otele im Anflug – weitere Transfers möglich

Schon der „Deadline Day“ des Sommers hatte es für den HSV mächtig in sich. Am letzten Tag der Transferperiode schnürte Sportdirektor Claus Costa einen Arsenal-Doppelpack und verpflichtete Albert Sambi Lokonga und Fábio Vieira (Leihe). Zwei absolute Glücksgriffe, wie sich gerade erst wieder beim starken 2:2 gegen die Bayern herausstellte. Am Montag nun steht der nächste Deadline Day an – und erneut könnte es für den HSV ein ganz heißer Tag werden. Einige Transfers sind noch zu erwarten.

Was passiert am Montag noch im Volkspark? Fündig geworden ist der HSV auf dem linken Flügel. Bereits am Sonntag absolvierte Philip Otele (26) seinen Medizincheck im Athleticum im Volkspark. Der Nigerianer wird vom FC Basel geliehen, für den Sommer sichert sich der HSV eine Kaufoption.

Otele traf in dieser Saison schon gegen einen Bundesligisten

Otele soll als Soforthilfe taugen, das ist die klare Erwartung der Bosse. Seine Zahlen sprechen dafür: 32 Pflichtspiele absolvierte er in dieser Saison für den FCB (Liga, Pokal, Champions-League-Quali und Europa League), schoss dabei neun Treffer und bereitete vier weitere vor. Auch ein Bundesliga-Konkurrent des HSV machte bereits Erfahrung mit Oteles Qualitäten. Gegen Freiburg erzielte der Afrikaner in der Europa League den Treffer beim 1:2.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Was dem HSV bei der Verpflichtung besonders in die Karten spielt, ist die Tatsache, dass Otele über ähnliche Qualitäten wie Jean-Luc Dompé verfügt. Mit dem wegen seiner Alkoholfahrt derzeit suspendierten Franzosen soll es Anfang der Woche zu einem Gesprächsgipfel kommen. Anschließend werden die HSV-Bosse entscheiden, ob und wann Dompé wieder am Training und bei Spielen zum Einsatz kommen soll. Der Otele-Transfer mindert den Druck auf die Entscheidungsträger.

Findet der HSV noch einen Backup für Muheim?

Otele soll am Montag vorgestellt werden, zudem würde der HSV gern noch einen Linksverteidiger präsentieren. Der sollte eigentlich Almugera Kabar heißen, doch nach dem Medizincheck nahm der HSV Abstand von der Verpflichtung des BVB-Talents. Kabar hätte noch mehrere Wochen lang aufgrund der Folgen einer Knieverletzung aussetzen müssen. Fieberhaft prüft Costa nun, welche Alternativen der Markt hergibt. Möglich aber auch, dass kein Backup für Miro Muheim mehr verpflichtet wird.

Almugera Kabar wird nicht von Dortmund nach Hamburg wechseln. IMAGO/DeFodi Images Almugera Kabar wird nicht von Dortmund nach Hamburg wechseln.

Auch auf der Abgabenseite dürfte sich bis zur Schließung des Transferfensters um 20 Uhr noch einiges bewegen. Immanuel Pherai wechselt dabei laut Sky zur SV Elversberg (Leihe mit Kaufoption), im Gegenzug beendet Otto Stange seine Leihe und kommt zurück nach Hamburg.

Aboubaka Soumahoro würde sich gern an den französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne verleihen lassen. Auch die HSV-Bosse haben großes Interesse daran, dass das Abwehr-Talent in seiner Heimat möglichst viel Spielpraxis sammelt, um dann im Sommer einen neuen Anlauf im Volkspark nehmen zu können.

Auch Katterbach könnte den HSV noch verlassen

Auf einen Last-Minute-Transfer hofft der HSV auch noch in Sachen Noah Katterbach. Offen allerdings, ob sich noch eine Option für den Linksverteidiger auftut.

Das könnte Sie auch interessieren: „Erstaunlich!“ Zwei Ex-Nationalspieler schwärmen nach dem Bayern-Spiel vom HSV

So oder so wartet ein anstrengender Tag auf Costa. Das Gros der Arbeit aber ist längst erledigt. Mit Angreifer Damion Downs (aus Southampton geliehen), Keeper Sander Tangvik (Trondheim) und Offensivmann Albert Grønbæk (aus Rennes geliehen) – der am Sonntag erstmals im Volkspark trainierte – sind schon drei Neue da. Den HSV verlassen haben Jonas Meffert (Kiel), Ersatzkeeper Daniel Peretz (Leihe aufgelöst, nun in Southampton), Silvan Hefti (D.C. United), Gui Ramos (Beijing Guoan) und Emir Sahiti (Maccabi Tel Aviv).