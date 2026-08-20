Sechs Neue hat der HSV in diesem Sommer bereits verpflichtet, zumindest zwei weitere sollen noch folgen. Bei einem könnte es nun sogar richtig schnell gehen.

Seinen neuen Abwehrchef hat der HSV mit Leeds-Leihgabe Sebastiaan Bornauw am Mittwoch unter Vertrag genommen, das aber soll noch lange nicht das Ende dieses Transfer-Sommers gewesen sein. Und es kündigt sich möglicherweise der nächste Vollzug an: Laut französischer Medienberichte steht Hamburgs Wunschstürmer Terem Moffi unmittelbar vor dem Wechsel in den Volkspark. Zudem gibt es weitere Transfer-Gerüchte rund um den HSV. Die MOPO ordnet diese ein.

Während Bornauw am Mittwoch erstmals im Volkspark mit seinen neuen Kollegen trainierte, warf Claus Costa parallel zur Einheit immer wieder einen Blick auf sein Smartphone. Eineinhalb Wochen verbleiben noch bis zum Ende der Sommer-Transferperiode am 1. September. Insbesondere die noch zu besetzenden Planstellen im Angriff und auf der rechten Schiene sorgen für Betriebsamkeit beim HSV-Sportdirektor.

HSV-Kandidat Moffi ist in Nizza in Ungnade gefallen

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Sein Blick geht dabei auch immer wieder nach Südfrankreich. Dort wartet der beim Erstligisten OGC Nizza in Ungnade gefallene Terem Moffi (27) auf seine Erlösung. Auf der HSV-Liste rangiert der Angreifer weit oben, auch Samsunspor und Ex-HSV-Trainer Thorsten Fink buhlen um den Nigerianer. Der HSV aber scheint die eindeutig besten Karten zu haben.

HSV-Sturmkandidat Terem Moffi (r.) spielte in der vergangenen Rückrunde für den FC Porto. IMAGO/Action Plus

Nach Informationen der für gewöhnlich gut informierten Zeitung „Nice-Matin“ und weiterer Quellen sollen sich die Vereine mittlerweile einig sein. Der HSV aber müsse sich noch mit Moffi selbst einigen. Klappt der Deal, hätte Costa nach dem Bornauw-Deal die nächste Großbaustelle des Kaders geschlossen.

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Auch die Suche für die rechte Schiene, wo Bakery Jatta derzeit konkurrenzlos ist, läuft auf vollen Touren. Nach der geplatzten Verpflichtung von Frankfurts Elias Baum (21), der Mitte Juli schon auf halbem Wege nach Hamburg war, ließ sich der HSV zuletzt nicht in die Karten schauen.

Ist der Ex-Bremer Sugawara ein Kandidat für den HSV?

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Schlagzeilen gibt es in England um Yuki Sugawara, der in der Vorsaison von Southampton an Bremen ausgeliehen war. Neben Werder, das nun fest zuschlagen möchte, sollen zwei weitere Bundesligisten an dem 26 Jahre alten Japaner sein. Auch der HSV? Zumindest würde Sugawara, dessen Marktwert zwischen fünf und sechs Millionen Euro liegt, voll ins Anforderungsprofil passen.

Ist er ein Kandidat für den HSV? Der Ex-Bremer Yukinari Sugawara (r./hier im Duell mit Albert Grønbæk) spielt auf der rechten Schiene. Witters

Rechts will der HSV definitiv noch zuschlagen. Und links? Hartnäckig halten sich Gerüchte um Jacques Ekomié, an dem die HSV-Bosse bereits im vergangenen Winter Interesse zeigten. Der 22-Jährige will Frankreichs Erstligisten Angers verlassen, italienische und französische Transfer-Experten berichteten davon, dass sein Ziel ein Wechsel zum HSV sei – zur Not ablösefrei im kommenden Sommer.

Der HSV will Lemke keinen weiteren gestandenen Profi vor die Nase setzen

Was ist dran? Nach MOPO-Informationen zeigen die HSV-Bosse in der Tat Interesse an einer Verpflichtung des Gabuners, doch die Nummer ist kompliziert. Nach jetzigem Stand würde der HSV erst zuschlagen, wenn sich herauskristallisiert, dass der zurzeit angeschlagene Miro Muheim den Klub noch in diesem Sommer verlassen würde. Darauf aber deutet aktuell nichts hin. Zudem will der Verein Top-Talent Louis Lemke (16), der in der Vorbereitung links überzeugte, keinen zweiten gestandenen Profi vor die Nase setzen. Tendenz: Eine Lösung in diesem Sommer ist aktuell eher unrealistisch.

Bleibt noch Fábio Vieira. Spätestens seitdem der Portugiese am vergangenen Wochenende zu Arsenals Pflichtspielstart (3:0 in der Community Shield gegen Manchester City) im Kader fehlte, ist klar, dass die Nord-Londoner ihn in jedem Fall abgeben möchten. In den vergangenen Tagen aber blieb es zwischen dem HSV und Arsenal ruhig – ein Bestandteil des Pokerspiels, bei dem die Hamburger auf einen drastischen Preissturz zum Ende der Transferperiode hoffen. Zuletzt hatte der HSV knapp unter zehn Millionen Euro an Ablöse geboten. Arsenal schwebten 18 Millionen vor. Hamburgs Wunsch steht: Vieira soll kommen – aber eben nicht um jeden Preis.