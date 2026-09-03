Heiße HSV-Nummer: Muss Pherai die 10 an Vieira abgeben?

Fábio Vieira hat beim HSV noch keine neue Rückennummer. Warum nun ausgerechnet die 10 von Immanuel Pherai zum Thema wird – und welche Alternative es gibt.

In der offiziellen Mitteilung zu Fábio Vieiras Verpflichtung erwähnte der HSV ein Detail ganz nüchtern. Der Verein schrieb auf seiner Website von einem Zugang, „dessen Rückennummer für die Saison 2026/27 noch nicht feststeht“. Das löste in Fankreisen Spekulationen oder zumindest Fragezeichen aus. Denn die Nummer 20, die Vieira in der Vorsaison als Leihgabe getragen hatte, ist eigentlich frei.

Wenn man im offiziellen Online-Trikotshop des HSV zum Beispiel das neue Heimjersey auswählt und dort die Unterkategorie „Spielername“ anklickt, werden dort (Stand: Mittwochabend, 22 Uhr) insgesamt 26 Feldspieler mit der ihnen jeweils zugewiesenen Rückennummer vorgeschlagen. David Møller Wolfe, die letzte Neuverpflichtung des Sommers, taucht mit der Nummer 3 ganz oben auf. Vieira aber fehlt in der Auflistung.

Vieira hatte zuletzt die 20 – wird die Nummer 10 frei?

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Die Spekulation, dass der HSV die prestigeträchtige Spielmacher-Nummer 10 für den Portugiesen vorsieht, entbehrt nicht jeder Grundlage. Derzeit können Fans noch einen Rückenflock mit dem Nachnamen von Immanuel Pherai und der 10 bestellen. Der 25-Jährige hatte diese Nummer bei seinem Wechsel aus Braunschweig nach Hamburg im Sommer 2023 übernommen. Drei Jahre später gilt Pherai aber auch nach dem Ende des Transferfensters in Deutschland noch als Wechselkandidat.

So sah es am Mittwochnachmittag im Online-Trikotshop des HSV aus. Am Abend verschwand Daniel Elfadli (Nummer 8) aus der Liste. Screenshot hsv.de

Am Mittwoch trainierte der Nationalspieler von Suriname ganz normal im Volkspark. Ein später Abgang ins Ausland, wo einige Märkte länger geöffnet haben, bleibt aber möglich. Die Trikot-Thematik muss sich in jedem Fall zeitnah entscheiden. Am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) empfängt der HSV daheim Mainz 05 – und ohne Rückennummer kann Vieira natürlich nicht im Kader stehen.

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Bei Pherai steht weiter ein HSV-Abgang im Raum

Beim Auftakt in Dortmund (0:2) fehlte Pherai in Merlin Polzins Aufgebot. Grundsätzlich soll der Mittelfeldmann aber bereits mit der 10 in den Systemen, die es in der Bundesliga formal zu pflegen gilt, registriert sein. Ohne Weiteres kann man ihm diese Nummer jetzt, da die Saison bereits begonnen hat, wohl nicht mehr „klauen“.

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Es würde sich jedoch eine andere Situation ergeben, sollte Pherai sich zeitnah für einen Wechsel entscheiden und nicht mehr beim HSV unter Vertrag stehen. Dann wäre der Weg frei für eine den Regeln entsprechende Übernahme durch Vieira.

Elfadli ist weg – jetzt ist beim HSV auch die 8 frei

Auf dem neuen Trainingsoutfit des Ex-Arsenal-Stars war am Dienstag und Mittwoch keine Nummer zu erkennen. Es wäre nicht überraschend, wenn Vieira und der HSV bewusst um die 10 pokern. Der Linksfuß gilt als Kreativkopf und hätte sie sich aus Sicht vieler Fans verdient.

Erst einmal muss aber wohl die Frage geklärt werden, wie es mit Pherai im Volkspark weitergeht. Ob er die Nummer womöglich sogar freiwillig abtreten würde, ist unklar. Für Vieira ist am frühen Mittwochabend alternativ auch die 8 frei geworden – weil es Daniel Eldfadli auf Leihbasis zum LASK nach Österreich zog.