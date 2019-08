Heimsieg gegen Bochum: Mit Geduld! HSV holt sich die Tabellenspitze

Die Party im Stadion auf den Rängen dauerte diesmal etwas länger. Der HSV feiert den ersten Heimsieg der Saison und erobert zumindest bis Sonnabendnachmittag die Tabellenspitze der Zweiten Liga. 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum. Kein Fußballfest, aber der HSV bleibt voll in der Spur. „Wir sind sehr glücklich. So eine Stimmung habe ich zuvor noch nicht erlebt“, sagte Rechtsverteidiger Jan Gyamerah.

In der vergangenen Saison endeten die beiden HSV-Spiele gegen Bochum jeweils mit einem torlosen Remis. 60 Minuten sah am Freitagabend im Volksparkstadion vieles danach aus, als ob sich das Ergebnis in dieser Spielzeit nun wiederholen würde. Dann kam Lukas Hinterseer. Der Stürmer, der im Sommer vom VfL zum HSV gewechselt war, traf zum 1:0 und schoss die Hamburger an die Tabellenspitze. Ein Arbeitssieg, bei dem auch sehr viel Geduld gefragt war.

Große Freude! Im heimischen Stadion bejubelte der HSV einen 1:0-Sieg gegen Bochum. Lukas Hinterseer (l.) im Duell mit Bochums Anthony Losilla. Jeremy Dudziak hatte die beste Gelegenheit zur Führung für den HSV. Der Hamburger David Kinsombi (r.) gewinnt das Laufduell gegen Anthony Losilla. Gleich klingelt's: Lukas Hinterseer (l.) erzielte das entscheidende Tor des Abends. Lukas Hinterseer traf in der 60. Minute zum 1:0 für den HSV. Jeremy Dudziak (r.) setzt sich gegen Bochums Decarli durch. Enttäuschung bei Bochum, Jubel beim HSV: Am Ende siegten die Hamburger mit 1:0. Hinterseer streckt die Hände in die Luft: Sein Tor machte gegen Bochum den Unterschied aus.

Dieter Hecking setzte auf die gleiche Startelf wie in Chemnitz

41.737 Zuschauer waren zum zweiten Heimspiel in den Volkspark gekommen. HSV-Coach Dieter Hecking setzte auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim Pokalspiel in Chemnitz. Also auch Bakery Jatta, der am Donnerstag vom DFB über die Zweifel an seiner Identität befragt worden war und damit das Abschlusstraining verpasst hatte, durfte von Beginn an ran.

Die Bochumer setzten vor allem auf Konter, hatten durch Silvere Ganvoula auch die erste Chance. Doch Rick van Drongelen stoppte den VfL-Angreifer. Auf der anderen Seite waren es Tim Leibold, Jeremy Dudziak (29.) und Sonny Kittel (33.), die im ersten Durchgang zumindest am Torerfolg schnupperten. Mehr war es aber auch nicht.

Fein: „Haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan“

Der HSV bestimmte das Spiel, hatte mehr Ballbesitz. Wie schon zuletzt fehlten im Spiel nach vorne das Tempo und die klaren Ideen. Das Fehlen von Aaron Hunt war auch mal wieder deutlich spürbar. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan. In der Pause gab es eine klare Ansage. Danach war unser Spiel besser“, erklärte Adrian Fein.

Hecking sah es ähnlich. Der Coach: „Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden. Das war viel zu wenig. Da muss mehr auf dem Platz kommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann deutlich besser gemacht.“

Stuttgart und Aue können den HSV wieder von der Tabellenspitze verdrängen

Eine Standardsituation musste letztlich für die Führung her. Nach einer Ecke von Sonny Kittel landete der Ball über Jatta und Leibold bei Hinterseer, der zum Sieg gegen seinen Ex-Verein traf. Die Belohnung für die Arbeit und eine bessere zweite Halbzeit.

Heuer Fernandes: Wartet auch nach drei Partien darauf, sein Können unter Beweis stellen zu dürfen. Note 3,5 Gyamerah: Sehr fleißig in der Defensive, im Spiel nach vorn unternehmungslustig. Note 3 88. Vagnoman: Half, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. - Jung: Zunächst wackelig. Steigerte sich aber. Note 3,5 van Drongelen: Fels in der Brandung. Räumte auf, machte auch Jungs anfängliche Fehler wieder wett. Note 2,5 Leibold: Kaum jemand spricht noch von Douglas Santos. Ein großes Kompliment für ihn. Bereite das Führungstor vor. Note 2,5 Fein: Spektakulär, wie unspektakulär er spielt. Bekam häufig Szenenapplaus. Note 3 Dudziak: Auffällig, weil meist er es war, der Tempo ins Offensivspiel brachte. Leider belohnte er sich nicht. Note 3 Kinsombi: Noch lange nicht so präsent, wie man es sich von ihm erhofft. Note 4,5 66. Moritz: Konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen. - Jatta: Gemessen an dem, was er schon gezeigt hat, war das wenig. Steckte ihm die DFB-Anhörung in den Knochen? Note 4 Hinterseer: Perfekter Abend für ihn. Traf erst viele Freunde – und dann ins Tor. Note 2,5 Kittel: Er kann alles mit dem Ball, ließ das aber zu selten aufblitzen. Note 3,5 80. Jairo Samperio: Durfte ebenfalls noch zehn Minuten ran. -

Dass ausgerechnet Hinterseer für den Sieg sorgte, freute alle. „Dass er das Tor macht, gehört dazu. Ich freue mich mega für ihn und für uns“, meinte Gyamerah, der sich an die Tabellenspitze und Stimmung im Volkspark gerne gewöhnen würde.

Stuttgart (gegen St. Pauli) und Aue (in Bielefeld) können den HSV am Sonnabend wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Auch der Karlsruher SC (nächster HSV-Gegner) kann am Sonntag an den Hamburgern vorbeiziehen. Hecking sagte über das Spiel und die Ausgangslage: „Mit dem Sieg und den sieben Punkten nach drei Spielen bin ich zufrieden – auch wenn es diesmal mehr zu kritisieren gibt, als zu loben.“