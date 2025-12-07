Heftige Tumulte: HSV-Profi wird nach Derbysieg gegen Werder gesperrt!

Ein Nordderby, eine gewaltige Rivalität – und kein Ende. Auch im Anschluss an die sieben Minuten lange Nachspielzeit ging es zwischen dem HSV und Werder Bremen mächtig zur Sache. Direkt nach dem 3:2-Erfolg der Hamburger flogen auf dem Platz die Fetzen! HSV-Profi Nicolai Remberg wurde daraufhin sogar gesperrt und wird seinem Team am kommenden Samstag in Hoffenheim fehlen.

Der Abpfiff war noch gar nicht verhallt, da ging es mächtig zur Sache. In den Jubel des HSV hinein entwickelte sich vor den Trainerbänken eine heftige Rudelbildung, an der zahlreiche Profis und auch Betreuer beteiligt waren. Es wurde geschubst und geschrien. Wie kam es dazu?

Werders Profis fühlten sich vom HSV provoziert

Die Bremer erklärten hinterher, dass sie sich von zwei HSV-Profis provoziert fühlten, die nach dem Abpfiff unmittelbar vor der Werder-Bank etwas zu euphorisch jubelten. Einer dieser beiden war Alexander Røssing-Lelesiit. Der 18 Jahre alte Norweger, der bis Jahresende wegen eines Muskelfaserrisses fehlen wird, machte aus seinem Herzen in der Tat keine Mördergrube, wandte sich den Bremern zu und schrie seine Freude mit geballten Händen heraus. Für die ohnehin gefrusteten Bremer zu viel der Provokation.

In der Folge ging es mit Haken und Ösen zur Sache, nur wenige Profis versuchten zu schlichten. Zu ihnen zählte HSV-Abwehrmann Jordan Torunarigha. Auch Werders Jens Stage hielt einige seiner Kollegen zurück.

HSV-Profi Remberg fehlt dem HSV in Hoffenheim

Andere hingegen mischten ordentlich mit. Auch Remberg, der nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann seine fünfte Gelbe Karte der Saison sah. Damit muss der Mittelfeldmann in Hoffenheim pausieren.

„Ich habe das alles nicht so ganz mitbekommen“, erklärte HSV-Abwehrmann Miro Muheim. „Ich war am Feiern. Aber Emotionen gehören dazu. Am Ende haben wir gewonnen – und sie haben verloren.“

Klar ist: Das Nordderby mag drei Jahre lang pausiert haben. Doch es ist bereits bei seiner ersten Neuauflage nach dem HSV-Aufstieg wieder komplett erwacht.