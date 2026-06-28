Trotz des Weiterkommens bei der WM läuft es für Luka Vuskovic aktuell nicht rund. Das Ex-HSV-Talent kam erneut nicht zum Einsatz, zudem wird er in den sozialen Medien von Fans attackiert.

Derzeit überwiegen die Sorgen bei ihm: Auch gegen Ghana kam Luka Vuskovic für Kroatien nicht zum Einsatz. IMAGO/Stegemann

Jetzt nimmt die WM so richtig Fahrt auf – und auch Luka Vuskovic bleibt im Kampf um den Weltpokal dabei. Nach dem 2:1 gegen Ghana geht es für Kroatien im Sechzehntelfinale gegen die Portugiesen um Superstar Ronaldo (Freitag, 1 Uhr MESZ). Davon abgesehen hat sich aber rund um Vuskovic in den vergangenen Tagen eine Gemengelage entwickelt, die seine Stimmung erheblich trüben dürfte. Sportlich läuft es für das Abwehrjuwel nicht rund und auch sein erhoffter Abgang aus Tottenham steht auf der Kippe. Obendrein gibt es mächtig Häme in den sozialen Medien.

Wie schon im zweiten Gruppenspiel gegen Panama (1:0) schmorte Vuskovic auch diesmal 90 Minuten lang auf der Bank und wartete vergeblich auf seine Einwechslung. Damit fiel zugleich auch sein letzter Tanz als HSV-Profi aus. Hätte der 19-Jährige gegen Ghana gespielt, wäre er noch als Leihspieler der Hamburger geführt worden. Das aber hat ab Mittwoch ein Ende. Dann, nach Ablauf des Leihvertrages, ist der 19-Jährige auch rein formell wieder ausschließlich Profi der Tottenham Hotspurs.

Vuskovic verlor seinen Stammplatz im kroatischen Team

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Letztlich nicht mehr als eine Randnotiz und ziemlich sicher zurzeit auch Vuskovic‘ geringste Sorge. Daran, dass er seinen Stammplatz im kroatischen Team nach dem 2:4 zum WM-Start gegen England verlor, dürfte er hingegen zu knabbern haben. Zur Erinnerung: Trainer Zlatko Dalic stellte anschließend in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette um und nahm Vuskovic aus dem Team. Nach den beiden jüngsten Siegen wird der Coach diese Grundformation nun vermutlich beibehalten.

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Mit Sorge wird Vuskovic auch verfolgen, wie sich sein beabsichtigter Wechsel von Tottenham nach Brighton entwickelt – aktuell nämlich überhaupt nicht. Vielmehr wird die Angelegenheit durch einen Transfer, der am Wochenende getätigt wurde, erheblich erschwert und wirft die Frage auf: Platzt der beabsichtigte Deal womöglich?

Brighton holte schon zwei Verteidiger — was wird aus Vuskovic?

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Vor Wochenfrist hatte Brighton den „Spurs“ ein neues Angebot zukommen lassen, das bei etwa 52 Millionen Euro gelegen haben soll. Tottenhams Bosse aber erweisen sich auch weiterhin als hartnäckig. Die Folge: Brighton machte inzwischen mit Pascal Struijk (26) alles klar. Der Belgier kommt für eine Ablöse von 20 Millionen Euro aus Leeds. Weil Vuskovic den „Seagulls“ am Ende doch zu teuer wäre? Britische Medien bezweifeln jedenfalls nahezu übereinstimmend, dass Brighton auch weiterhin mit aller Vehemenz versuchen wird, den Kroaten zu verpflichten. Zuletzt sicherte sich das Team von Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler auch schon die Dienste des österreichischen National-Verteidigers Michael Svoboda (kommt für die festgeschriebene Ablöse von fünf Millionen Euro aus Venedig). An dem WM-Fahrer war auch der HSV interessiert.

Vuskovic‘ Dilemma: Er will unbedingt zu Brighton wechseln, kommt aktuell aber nicht aus seinem Vertrag heraus und steht vor einer ungewissen Zukunft. Darüber hinaus nimmt ihm ein nicht unerheblicher Teil der Tottenham-Fans die Wechselabsichten übel. In den sozialen Medien finden sich dutzendfach hämische Kommentare in Richtung des Supertalents. Tenor: Er denkt, er wäre der Größte, und spielt nun nicht mal regelmäßig bei der WM. Ein nicht untypischer Impuls der enttäuschten Fans, die sich ein klares Vuskovic-Bekenntnis pro Tottenham gewünscht hätten.

Ab November darf auch Mario Vuskovic wieder für den HSV spielen

„Vuskovic steckt in der Klemme“, schrieb ein User auf der Plattform „X“, nachdem Brighton nun Struijk verpflichtete. Was die Frage aufwirft: Kann letztlich vielleicht sogar der HSV noch auf eine glückliche Fügung aller Umstände hoffen? Mehrfach in der Vergangenheit betonte Vuskovic, wie gern er in Hamburg bleiben würde, um künftig mit Bruder Mario zusammenspielen zu können. Der fünf Jahre ältere Verteidiger ist nach vier Jahre langer Dopingsperre ab November wieder spielberechtigt.





Träume dieser Art kommen trotz Lukas aktueller Wechsel-Falle aber deutlich zu früh und sind auch weiterhin als unrealistisch einzustufen. Erst wenn zum Ende des Transferfensters (1. September) noch immer keine Lösung gefunden sein sollte, könnte eine erneute Leihe nach Hamburg Thema werden. Aktuell reine Theorie und extrem unrealistisches Szenario, auf das auch der HSV im Hinblick auf seine Kaderplanung nicht wird warten können.