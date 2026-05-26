Harter Kampf um Vieira: Jetzt wird es spannend für den HSV

Während sich die meisten HSV-Profis bereits in der Sommerpause befinden und von dem erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga erholen, herrscht auf der Chefetage im Volksparkstadion noch reichlich Betrieb. Die sportliche Führung analysiert die zurückliegende Spielzeit und entwirft den Plan für die Zukunft. Auch Trainer Merlin Polzin ist voll eingebunden und noch nicht im Urlaub. Viele offene Kaderfragen sollen beantwortet werden. Dazu gehört auch der Fall Fábio Vieira. Richtig spannend wird diese Personalie aber erst ab der kommenden Woche.

Beim Kampf um den Klassenerhalt war Vieira für den HSV mit seinen sieben Toren und fünf Vorlagen ein entscheidender Faktor. Der Portugiese hatte sich nach wackeligem Start zum Schlüsselspieler in der Mannschaft von Polzin entwickelt. Genau in dieser Rolle sehen die Verantwortlichen im Volkspark den Offensivspieler auch für die HSV-Zukunft. Mehrfach wurde nach der Saison bereits mit ihm gesprochen. Dabei wurden ihm auch die Pläne für die Zukunft vorgestellt.

Die Kaufoption des HSV für Vieira endet

In wenigen Tagen erlischt nun die Kaufoption über 22 Millionen Euro, die im vergangenen Sommer im Leihvertrag mit Vieiras Stammverein Arsenal London vereinbart wurde. Ziehen wird der HSV diese Option nicht. Weniger als die Hälfte wollen die Hamburger für den 25-Jährigen bezahlen. Geduld ist gefragt. Das gilt auch für den Spieler selbst, der sich mit Blick auf seine Zukunft bislang alle Richtungen offengelassen hat.

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Spannend wird es ab der nächsten Woche. Dann ist die Frist für die Kaufoption im Leihvertrag abgelaufen, und der Techniker ist frei auf dem Markt. Es wird sich zeigen, wie groß das Interesse anderer Vereine wirklich ist und ob Vieira von Arsenal ein neues Preisschild bekommt. Fakt ist: Der Premier-League-Klub will den Offensivspieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, in diesem Sommer abgeben. Intensiv beschäftigen wollen sich die Engländer mit dem Thema aber erst nach dem Champions-League-Finale. Das findet am kommenden Samstag in Budapest statt. Arsenal trifft dort auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

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Der HSV will weiter um Vieira kämpfen – aber nicht um jeden Preis. Zumindest ein bisschen mehr Klarheit dürfte es bald geben. Mit einer schnellen Entscheidung ist allerdings nicht zu rechnen. Bis dahin werden andere Kaderbaustellen abgearbeitet. Dazu gehört unter anderem die beschlossene, aber noch nicht offiziell vollzogene Vertragsverlängerung mit Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Das soll im besten Fall noch im Laufe dieser Woche passieren.