Gern würde der HSV Elias Baum als Zugang präsentieren. Die Verhandlungen mit Frankfurts Talent laufen – doch ehe eine Entscheidung fällt, hat der 20-Jährige noch einen wichtigen Termin.

Mit Hochdruck arbeitet der HSV an seinem nächsten Sommer-Transfer. Nach Kofi Amoako (für knapp zwei Millionen Euro aus Dresden) und Albert Grønbæk (nach seiner Leihe für 4,7 Millionen Euro aus Rennes) will Claus Costa auch Frankfurts Elias Baum in den Volkspark locken. Wie ist der Stand der Dinge? Nach MOPO-Informationen hat der Rechtsverteidiger in der kommenden Woche ein Gespräch, das letztlich entscheidend sein könnte.

Baum, der die Eintracht nach einem für ihn unbefriedigenden Jahr verlassen möchte, zählt derzeit zu den begehrtesten Profis der Bundesliga. Wenngleich der 20-Jährige in der abgelaufenen Saison nur zu fünf Joker-Einsätzen mit insgesamt 71 Minuten Spielzeit kam, stapeln sich bei ihm die Angebote.

Auch Augsburg, Schalke und Werder buhlen um HSV-Kandidat Baum

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Die Karten liegen auf dem Tisch. Neben dem HSV buhlen auch Schalke 04, Augsburg und Werder Bremen um das Talent. Sämtliche dieser Vereine verdeutlichten Baum mittlerweile ihre Konzepte und erklärten ihm, wie sie sportlich mit ihm planen. Auch HSV-Trainer Merlin Polzin zeigte dem gebürtigen Frankfurter auf, wie er ihn perspektivisch besser machen will und welchen Input der Profi auf das HSV-Spiel haben könnte. Verlockend für Baum: Im Volkspark könnte er zum starken Mann auf der rechten Schiene werden. Da mit William Mikelbrencis (verlässt den HSV ablösefrei) und Giorgi Gocholeishvili (nach Leihe zurück nach Donezk) zwei Rechtsverteidiger weg sind, müsste sich Baum Stand jetzt mit Bakery Jatta duellieren.

Der vierfache U21-Nationalspieler soll von dem Austausch mit Polzin sehr angetan gewesen sein. Aber: Auch die Gespräche mit den anderen Klubs sollen ihn auf ähnliche Art und Weise überzeugt haben. Aus Baums Umfeld ist zu hören, dass zumindest keiner der vier Vereine aus dem Rennen ist. Von einem Kopf-an-Kopf-Rennen ist die Rede – mit offenem Ausgang.

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Baum steht noch bis 2028 in Frankfurt unter Vertrag

Offen ist auch noch, welche Rolle die Eintracht spielt, bei der Baum bis Sommer 2028 unter Vertrag steht. Grundsätzlich sind die Hessen bereit, den Defensivmann ziehen zu lassen. Doch bevor die Nummer weiter Fahrt aufnimmt und sich Baum für einen der Interessenten entscheidet, will er noch ein persönliches Gespräch mit dem neuen Frankfurt-Trainer Adi Hütter führen. Erst nach diesem Telefonat, das voraussichtlich für kommende Woche geplant ist, kann eine Entscheidung fallen.

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Der Profi möchte abwarten, wie der Coach plant und welche Ideen er mit ihm hat – oder eben auch nicht. Erst danach will sich Baum entscheiden, welches Angebot er annimmt. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass Hütter Baum von einem Verbleib überzeugen möchte.





Unklar ist ebenfalls noch, was der Deal den HSV kosten könnte. Baums Marktwert wird im Bereich von vier Millionen Euro taxiert, zumindest drei Millionen müsste der HSV wohl zahlen. Vorher aber braucht er das Ja-Wort seines Wunschspielers.