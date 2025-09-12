mopo plus logo
Mladen Petric jubelt gegen den FC Bayern München

Mladen Petric trifft am 26. September 2009 zum 1:0-Sieg des HSV gegen ​​​​​​​die Bayern. Foto: imago/Team 2

paidHamburgs Bayern-Schreck Petric: „Wir gehen jetzt raus und hauen die weg!“

Auch Mladen Petric wird dem HSV gegen die Bayern daheim in der Schweiz die Daumen drücken und sich an die Tage erinnern, in denen der HSV nicht als David zum Goliath nach München fuhr – sondern auf Augenhöhe agierte. „Wir wussten, dass wir immer die Qualität haben, Bayern zu schlagen“, sagt Petric, „ob zu Hause oder auswärts.“ Ihm selbst kam dabei eine Hauptrolle bei. In der MOPO erinnert er sich.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

