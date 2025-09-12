Auch Mladen Petric wird dem HSV gegen die Bayern daheim in der Schweiz die Daumen drücken und sich an die Tage erinnern, in denen der HSV nicht als David zum Goliath nach München fuhr – sondern auf Augenhöhe agierte. „Wir wussten, dass wir immer die Qualität haben, Bayern zu schlagen“, sagt Petric, „ob zu Hause oder auswärts.“ Ihm selbst kam dabei eine Hauptrolle bei. In der MOPO erinnert er sich.



