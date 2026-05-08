„Haben Bock auf diese Spiele“: Drückt HSV-Trainer Polzin jetzt St. Pauli die Daumen?

Der HSV hat sich bereits vorzeitig aus dem Abstiegskampf verabschiedet, doch in Hamburg wird trotzdem noch mächtig um die Bundesliga-Zugehörigkeit gezittert. Beim Stadtrivalen am Millerntor ist die Sorge groß, dass es zurück in die zweite Liga geht. St. Pauli steht vor den letzten beiden Spieltagen dieser Saison mit dem Rücken zur Wand. Wie aber denkt eigentlich HSV-Trainer Merlin Polzin über die Situation am sieben Kilometer entfernten Millerntor?

Auch Hamburgs Coach verfolgt den Abstiegskampf mit großem Interesse. Schlusslicht Heidenheim (23 Zähler) liegt zwar jeweils drei Punkte hinter St. Pauli (Platz 17) und Wolfsburg (16.), hat aber die beste Form. Zudem kommt es am letzten Spieltag am Millerntor zum Showdown gegen die „Wölfe“.

HSV-Trainer Polzin würde die Stadtduelle vermissen

Sollte St. Pauli absteigen, würde Polzin die Stadtduelle vermissen. „Grundsätzlich ist es immer so, dass wir Bock haben auf diese Spiele, ob das jetzt gegen St. Pauli oder gegen Werder Bremen ist“, sagt der Trainer. „Weil sie etwas Besonderes auslösen, bei unseren Fans, aber auch bei uns im Trainerteam und bei der Mannschaft.“

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Zu der Aussage, dass er in den verbleibenden Spielen zu St. Pauli halte, wollte sich der 35-Jährige aber nicht hinreißen lassen: „Es wäre nicht korrekt, einer dieser Mannschaften unten mehr die Daumen zu drücken als den anderen, weil wir selbst wissen, was am Ende der Saison auf dem Spiel steht. Nicht nur Alex (Blessin, die Red.) als Trainer von St. Pauli, den ich sehr schätze und sehr mag, sondern auch die anderen Kollegen, die unten noch um die Punkte und die Plätze kämpfen, sind für uns als junge Trainer auch Vorbilder und Personen, an denen wir uns orientieren.“ Damit meint Polzin Wolfsburgs Dieter Hecking und Heidenheim-Legende Frank Schmidt.

St. Pauli, Wolfsburg und Heidenheim sind stark abstiegsgefährdet

Wen erwischt es am Ende? Polzin stellt fest: „Ich hoffe, dass es für die jeweiligen Kollegen im besten Fall gut ausgeht. Das wird leider nicht für alle der Fall sein, aber die Arbeit, die nicht nur St. Pauli, sondern auch Wolfsburg und Heidenheim in dieser Endphase reingesteckt haben, ist sehr bewundernswert. Deshalb möchte ich mich nicht auf eine Seite festlegen.“

Klar ist: Sollte es die Stadtduelle ab der kommenden Saison zunächst mal nicht mehr geben, wären Hamburg und die Bundesliga um zwei Saison-Highlights ärmer. Die Partien der beiden Hamburger Vereine elektrisieren die Menschen in der Stadt. Aber: Viele HSV-Fans wünschen sich trotzdem einen Abstieg des Rivalen. Weil sich ihre Sympathien, gelinde gesagt, in Grenzen halten – und auch die Chance von Derby-Pleiten vorerst gebannt wäre. In dieser Saison konnte der HSV gegen St. Pauli nicht gewinnen, unterlag Ende August im Volkspark 0:2 und spielte am Millerntor 0:0.

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Völlig offen, wann es zur nächsten Revanche wird kommen können.