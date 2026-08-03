Mit 14 verließ Martin Adeline seine Heimat, um bei PSG seinem großen Ziel nachzujagen. Es folgten Einsamkeit, Zweifel, Diskussionen mit seiner Mutter und viele Tränen.

Die Vorbereitungszeit ist kein Zuckerschlecken, das ist jedem Fußballer klar. Und dennoch: Wer Martin Adeline dieser Tage bei der Arbeit zusieht, kann schnell erkennen, mit wie viel Freude der Franzose trotz aller Anstrengungen bei der Sache ist. Nach seinem Wechsel aus Troyes hat sich der Offensivmann zügig beim HSV akklimatisiert und brennt darauf, sein Können demnächst auch in der Bundesliga unter Beweis stellen zu können. Es wäre der vorläufige Höhepunkt einer bis hierhin schon außergewöhnlichen Geschichte, der jede Menge Tränen und Diskussionen vorausgingen.

Bereits nach wenigen Wochen im Volkspark wirkt Adeline, als wäre er schon seit Monaten Teil der Mannschaft. Hier nach der Einheit ein paar Ohrenkneifer von Nicolás Capaldo, dort lautes Gejohle mit Patson Daka und Rayan Philippe. „Die Mannschaft hat es mir sehr leichtgemacht“, sagt der 22-Jährige. „Ich fühle mich wirklich wohl, obwohl es ja ein mächtiger Schritt ist, in ein anderes Land zu gehen.“ Aber mit großen Schritten kennt sich Adeline trotz seines jungen Alters aus.

Bereits nach wenigen Wochen im Volkspark wirkt Adeline (M.), als wäre er schon seit Monaten Teil der Mannschaft. Witters

In der MOPO spricht der HSV-Zugang offen über die Anfänge seiner Karriere. Von dem kleinen Jungen, der um Deutschlands WM-Triumph 2014 herum plötzlich damit begann, Thomas Müller nachzueifern, weil ihn der damalige Bayern-Star so begeisterte. Der dann davon träumte, eines Tages auf einem ähnlichen Niveau spielen zu können. Und der schließlich selbst in die große weite Welt auszog, um seinem Traum näherzukommen. Auch wenn diese neue Welt damals nur etwa 80 Minuten entfernt war.

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Der kleine, große Schritt nach Paris

Ein Spiel dauert (mindestens) 90 Minuten, eine Zugfahrt von Épernay nach Paris ist zehn Minuten kürzer. Gar nicht mal so lang. Und doch gewinnt man den Eindruck, auf einem anderen Planeten anzuhalten. Zumindest wenn man aus dem malerischen 22.000 Einwohner zählenden Ort in der Champagne kommt, aus dem Adeline stammt. Paris, das war immer so nah und schien trotzdem so weit weg zu sein. Bis plötzlich PSG anrief.

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„Ich war zwölf Jahre alt, als sie sich das erste Mal meldeten“, erinnert sich Adeline an die Lockversuche des französischen Serienmeisters, der ihn in seine Akademie aufnehmen wollte. Das Talent des kleinen Martin war ihnen auch über die Entfernung hinweg nicht verborgen geblieben. Es gab nur ein Problem: Madame Adeline war alles andere als begeistert. „Meine Mutter hatte noch im Kopf, wie viele Skandale es früher rund um das französische Nationalteam gab“, erzählt der HSV-Profi. „Sie wollte nicht, dass ich versuche, Fußballer zu werden. Und außerdem gab es in Paris damals häufiger Unruhen und Gewalt. Wir haben viel diskutiert und es gab eine Menge Tränen. Dann habe ich gesagt: Mama, bitte nimm’ mir nicht meinen Traum.“ Da ließ sie ihn gehen.

Adeline agiert anders als viele andere

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Kein leichter Gang. Adeline kam mit Werten in die Großstadt, die anderen fremd waren. Nachdem sich seine Eltern im frühen Kindesalter getrennt hatten, war er behütet aufgewachsen. Seine Mutter legte Wert auf Reisen, Kultur und Bildung. „Als ich nach Paris kam, wunderten sich die Mitspieler, dass es mein Ziel war, neben dem Fußball auch gut in der Schule zu sein“, sagt er. „Das war eher ungewöhnlich und hat es mir nicht leichter gemacht. Ich habe oft geweint, mich dann aber immer versteckt, damit es keiner mitbekommt. Denn ich habe schnell gemerkt, dass es nicht gut ist, Schwächen zu zeigen. Damals war es so, dass du stark sein musstest, um akzeptiert zu werden.“

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Die Mitspieler bekamen von Adelines Zerrissenheit wenig mit, zumal er auf dem Platz voranging. Während sich einer nach dem anderen im Laufe der Jahre verabschiedete und seinen Traum vom Profifußball begraben musste, biss sich der Mittelfeldmann durch. „Fußball kann brutal sein“, sagt Adeline, „vor allem, wenn Träume platzen. Bei mir aber ging es dann zum Glück recht schnell in die richtige Richtung. Deshalb musste ich mir auch keine Gedanken darüber machen, ob ich scheitern könnte.“

Das Erstliga-Debüt kommt früh – zu früh für Adeline

PSG war eine Nummer zu groß, die Karriere aber nahm Fahrt auf. 2020 folgte der Wechsel zu Stade Reims, das freute auch die Mama – der Ort liegt nur knapp 30 Kilometer von Épernay entfernt. Mit 18 Jahren debütierte Adeline in der Ligue 1. Vielleicht zu früh. „Ich war damals noch nicht bereit für diese Welt“, stellt er rückblickend fest. „Gerade in den ersten Profijahren ist die Umstellung groß und die Konkurrenz riesig.“

Mit Reims traf Adeline (r.) 2022 in der Ligue 1 auf Paris St. Germain und Lionel Messi. picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Matthieu Mirville

Einige Umwege musste er in Kauf nehmen. Rodez im Süden Frankreichs, Annecy im Osten. Wenig Glamour, aber lehrreiche Stationen. Dann, in Troyes, 160 Kilometer östlich von Paris, ging die Saat auf. Zehn Tore und elf Assists steuerte Adeline in der Vorsaison zum Aufstieg ins Oberhaus bei. Plötzlich standen die Vereine Schlange, um den kreativen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Darunter auch mehrere Bundesligisten. Kein Trainer kämpfte aber so sehr um ihn wie Merlin Polzin.

Merlin Polzin bemühte sich sehr darum, dass Adeline nach Hamburg wechselt. Witters

„Wir haben über zwei Monate hinweg gesprochen“, erzählt Adeline. „Er hat mir das Projekt genau erklärt. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ein Trainer mich unbedingt haben will. Diesen Eindruck hatte ich die ganze Zeit über. Mir war schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt wahrnehmen will.“

Mama Adeline beim HSV als Trainingsgast

Es war kein Zufall, dass auch Mama Adeline dann vor wenigen Wochen zum ersten Trainingstag im Volkspark vorbeischaute. Die Bindung zwischen den beiden ist eng. „Sie wollte sehen, ob es mir gut geht bei meinem neuen Verein und wie die Menschen hier mit mir umgehen“, erklärt Adeline. „Für eine Mutter ist es wichtig, dass sie sieht, ob ihr Kind glücklich ist. Das hat auch ihr ein gutes Gefühl gegeben. Sie glaubt, dass Hamburg der richtige Ort für mich ist.“

Nackenklatscher für den Neuen – um dieses Ritual kam auch Adeline nicht herum. Witters

Seine Mutter wird auch künftig immer mal wieder vorbeischauen und nach dem Rechten sehen. Zumal es viel zu entdecken gibt in Hamburg. Adelines kulturelles Interesse und seine Neugier sind gewaltig und ziehen sich durch seine Karriere. In Troyes nahm er einst Theaterunterricht, vor einem Jahr dann verbrachte er die Sommerpause als Rucksacktourist. Er flog nach Sevilla, absolvierte Sprachkurse – jeden Tag, vier Stunden lang. Später zog er weiter nach Dublin, nur mit Handgepäck und einem kleinen Rucksack, und schloss auch dort Freundschaften. „Ich möchte mich einfach weiterentwickeln“, sagt er. Ein Mann, tausend Geschichten. Viele davon haben rein gar nichts mit dem Fußball zu tun.

HSV zahlte vier Millionen Euro Ablöse für Adeline

Der aber steht nun im Vordergrund. Vier Millionen Euro Ablöse ließ sich der HSV Adelines Dienste kosten. Polzin erhofft sich von ihm Tiefgang und Torgefahr. „Martin kann durch seine Intensität und seinen Fleiß seine offensive Rolle etwas freier gestalten und sich ausleben“, sagte der Trainer der MOPO in der vergangenen Woche. „Das ist das, was wir auf dieser Position haben wollten.“

Klingt verheißungsvoll. Wie aber geht man als 22-Jähriger damit um, plötzlich ein Millionen-Einkauf zu sein und Erwartungen erfüllen zu müssen? Adeline muss nicht lange überlegen. „Ich muss sicher lernen, mich anzupassen“, stellt er fest. „Aber ich bin jung – da hat man keine Angst. Ich wollte diesen Wechsel zum HSV unbedingt und will zeigen, was ich kann. Ich spüre keine Zweifel in mir.“

Er hat sie in Paris gelassen, irgendwo in den Räumlichkeiten der PSG-Akademie an der Rue de Grand Paris 100, in der er sich einst so oft verstecken musste und litt. Adeline ist am Ball geblieben. Es hat sich gelohnt.