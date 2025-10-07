mopo plus logo
Yussuf Poulsen und Jana Wosnitza bei der Icon League im Gespräch

Die HSV-Profis um Yussuf Poulsen (l.) wurden von Moderatorin Jana Wosnitza begrüßt. Foto: The Icon League

paid„Gzuz“, Petric, Irvine und HSV-Stars: Kroos-Liga feiert große Hamburg-Party

Mladen Petric wurde gleich zweimal unterbrochen, als die MOPO in den Katakomben der Sporthalle mit ihm sprach. Beim ersten Mal von seinem kroatischen Landsmann Ivan Klasnic. Und beim zweiten Mal, Sekunden später, war es Laura Wontorra, die dem Ex-HSV-Stürmer um den Hals fiel. Binnen kurzer Zeit strömten noch mehr Berühmtheiten in den Backstagebereich als ohnehin schon da waren. Der Besuch der von Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich gegründeten „Icon League“ in Hamburg wurde zu einem großen Prominententreffen. Die gut 3000 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, sahen die „187 Strassenbande“ und mehrere HSV-Stars.


